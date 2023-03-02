McDonald's оголосив про відкриття ресторанів у Дніпрі та Одесі
Відкриття ресторанів очікується навесні 2023 року
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's цієї весни відновить роботу ресторанів у Дніпрі та Одесі. Про це у четвер, 2 березня, повідомила прес-служба компанії.
Зазначається, що відкриття закладів у Одесі заплановане на кінець березня, а у Дніпрі – на кінець квітня.
У Одесі розташовані девʼять закладів мережі McDonald's, а у Дніпрі – також девʼять.
Нагадаємо, McDonald's закрив усі ресторани в Україні у перший же день російського вторгнення з 24 лютого. Починаючи з 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному.
Загалом McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.