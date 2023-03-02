Ресторани в Дніпрі та Одесі зачинилися рік тому

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's цієї весни відновить роботу ресторанів у Дніпрі та Одесі. Про це у четвер, 2 березня, повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що відкриття закладів у Одесі заплановане на кінець березня, а у Дніпрі – на кінець квітня.

«Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації у містах і регіонах. Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відритих закладах в Україні», – йдеться в повідомленні мережі.

У Одесі розташовані девʼять закладів мережі McDonald's, а у Дніпрі – також девʼять.

​Нагадаємо, McDonald's закрив усі ресторани в Україні у перший же день російського вторгнення з 24 лютого. Починаючи з 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному.

Загалом McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.