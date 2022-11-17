Заклад працюватиме за адресою Соборності, 43, у ТРЦ «ПортCity»

У Луцьку після восьми місяців перерви відновили роботу єдиного у місті ресторану McDonald’s. Заклад працюватиме за графіком з 10:00 до 21:00 із четверга, 17 листопада. Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному з шести двосторонніх терміналів самообслуговування, або заїхати на McDrive із двома лініями в’їзду, де меню представлене на цифрових бордах. Також можна замовити доставку.

У прес-службі закладу повідомляють, що через воєнний стан та небезпеку ракетних обстрілів заклад працюватиме за оновленими правилами. «Під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня», – йдеться у повідомленні.

Крім того, заклад не працюватиме під час відключення електроенергії. Він відновлюватиме свою роботу орієнтовно за годину після відновлення послуги.

Нагадаємо, що ресторан у Луцьку відкрили в вересні 2021 року. На той час це був найбільший одноповерховий ресторан з McDrive в Україні: загалом він вміщає 340 місць для гостей всередину закладу та на терасі. Втім, заклад попрацював недовго. Одразу після початку повномасштабного вторгнення компанія закрила всі ресторани, в тому числі, й луцький. Поступово відновлювати роботу розпочали з вересня 2022 року, тоді відкрили перші ресторани у Києві.

Загалом в Україні станом на 17 листопада відновили роботу 57 ресторанів McDonald’s.