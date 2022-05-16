У березні 2022 року мережа закрила всі ресторани на території Росії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s продає весь свій бізнес у Росії. Своє рішення мережа пояснила гуманітарною кризою, що викликана російським вторгненням в Україну. Раніше компанія через вторгнення в Україну закрила в РФ 850 ресторанів.

Як повідомляє The New York Times у понеділок, 16 травня, компанія McDonald’s заявила про продаж усього свого бізнесу в Росії і повноцінний вихід із ринку РФ.

«Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки», – повідомив виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський.

Він додав, що компанія не може працювати в РФ на тлі гуманітарної кризи в Україні, спричиненої російським вторгненням. McDonald’s планує продати бізнес місцевому покупцю. Водночас нові ресторани, відкриті на місці McDonald’s, не зможуть використовувати логотип, назву чи бренд компанії. У компанії сподіваються, що таким чином працівники зможуть зберегти робочі місця.

Зазначимо, що McDonald’s вийшов на російський ринок у 1990 році, коли у Москві відкрився перший ресторан мережі.

У березні 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, компанія McDonald’s тимчасово закрила 850 ресторанів на території РФ, при цьому мережа продовжила платити зарплати для 62 тисяч російських працівників.