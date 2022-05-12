Російська нафтова компанія «Лукойл» купує російський бізнес британсько-нідерландської корпорації Shell. Йдеться про мережу автозаправок та завод мастильних матеріалів у Тверській області. Про це у четвер, 12 травня, повідомила прес-служба «Лукойл».

Зазначається, що компанія «Лукойл» підписала угоду з корпорацією Shell про придбання 100% акцій в ТОВ «Шел-Нафта», що займається роздрібною реалізацією нафтопродуктів. Зокрема, російський нафтогігант придбав 411 АЗС, а також завод із виготовлення мастильних матеріалів у Тверській області. Угоду ще має затвердити Федеральна антимонопольна служба РФ.

За словами директора сегменту Даунстрім Shell, завдяки продажу російського бізнесу «Лукойл» близько 350 працівників заправок збережуть робочі місця.

Через російську агресію в Україні на початку березня транснаціональна нафтогазова корпорація Shell відмовилась від купівлі російської нафти та газу та заявила про вихід із російського ринку. У межах виходу з ринку РФ разом із мережею АЗС Shell заявила, що хоче продати мережу АЗС та свій завод у Тверській області, що перебувають на балансі ТОВ «Шел-Нафта». Фінансові обсяги компанії сягали 138 млн доларів США.