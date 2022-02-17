Лікарям вдалося стабілізувати стан хлопчика і його з реанімації перевели у нейрохірургічне відділення

До львівської міської дитячої лікарні «швидка» доставила 8-річного львів’янина, у якого лікарі діагностували інсульт. Хлопчика відразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії та реанімації і лікарям вдалося стабілізувати стан дитини. У четвер, 17 лютого, його перевели у нейрохірургічне відділення, де він продовжить лікування і нейрохірурги підготують його до складної операції.

Святослав, як розповіла ZAXID.NET мама хлопчика, ріс активним спортивним хлопчиком, він не був хворобливим. У нього не було запаморочень, він рідко скаржився на головний біль. Та виявилося, що у нього була вроджена аномалія судин, про яку батьки дізналися вже після інсульту.

«У неділю вранці син уві сні почав якось дивно не то плакати, не то стогнати. Чоловік повернув його на бік і тут почалася блювота, він не міг самостійно стояти, говорити і ми відразу викликали «швидку». Вже у лікарні ми дізналися, що у Святослава інсульт», – повідомила мати Світлана.

На щастя, лікарям реанімаційного відділення № 1 вдалося стабілізувати стан хлопчика і його перевели у нейрохірургічне відділення, де він продовжить лікування і його підготують до складної операції.

Як повідомив ZAXID.NET дитячий нейрохірург Тарас Микитин, всупереч загальним уявленням, дитячі інсульти не є чимось надзвичайним. Щороку лише до львівської міської дитячої лікарні з інсультами (ішемічними і геморарічними) потрапляє до 20 дітей. І причини їх виникнення різні, але часто трапляються судинні аномалії. Їх виявляють, здебільшого, вже після інсультів або випадково під час обстежень.

Святослав зараз проходить відповідне лікування. Його оперуватимуть не раніше, ніж через 14-21 день, бо швидше такі операції є небезпечні. Як будуть оперувати хлопчика – через судину чи через загальний доступ – нейрохірурги вирішать вже перед підготовкою до операції.

Батьки Святослава дуже вдячні усім, хто відгукнувся здати кров для хлопчика (прийшло близько 50 донорів), хто підтримує їх морально і фінансово, а також радять батькам більше звертати увагу на скарги дітей.

«Якщо у дитини є запаморочення, часто болить голова чи виникає блювота, треба робити обстеження і знайти причину, бо тоді можна з’ясувати причину такого стану і запобігти важкій недузі», – каже мама хлопчика Світлана.