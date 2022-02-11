Після видалення зуба Аліна перебуває у реанімації у тяжкому стані

Рівненська поліція розпочала розслідування неналежного надання медичної допомоги 15-річній мешканці села Люхча на Рівненщині. Дівчина звернулася у місцеву стоматполіклініку, й після видалення зуба у тяжкому стані потрапила до реанімації, де перебуває дотепер. Про цей випадок правоохоронці дізналися зі ЗМІ та соцмереж й розпочали розслідування. Тим часом благодійний фонд збирає кошти на лікування дівчини, оскільки НСЗУ у 2022 році ще не переказувало кошти лікарні.

Про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником Рівненська обласна прокуратура повідомила у п’ятницю, 11 лютого. У перших числах лютого 15-річна Аліна з села Люхча Сарненського району кілька разів зверталася в Сарненську стоматологічну поліклініку.

«Спочатку один лікар поклав дівчині ліки на хворий зуб, а потім, оскільки пацієнтці не покращало, інший лікар видалив цей зуб. 4 лютого дитину із зараженням крові у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень», – ідеться у повідомленні прокуратури. Хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до таких наслідків, має встановити слідство, яке проводить Сарненський відділок поліції.

Тим часом благодійний фонд «Скарбниця Надії» оголосив про збір коштів на лікування Аліни. Після того, як дівчину прооперували в обласній дитячій лікарні, лікар-анестезіолог Олександр Дейнеко звернувся до фонду за допомогою для пацієнтки. Про це повідомила у Facebook голова правління фонду Мар’яна Рева.

«Запитав, чи можемо допомогти, бо дитина дуже складна… другий тиждень в реанімації після видалення зуба, нагноїлося, 8 годин операція йшла, сепсис, гнійний медіастеніт, гнійний перикардит, флегмона шиї», – написала Мар’яна Рева. Вона також зазначила, що лікарня не в змозі придбати усі необхідні для лікування Аліни препарати, оскільки у 2022 році НСЗУ не переказала на рахунок лікарні жодної копійки.

Наразі дівчина усе ще перебуває у лікарні і має шанс на одужання.