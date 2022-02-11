У Хмельницькій міській дитячій лікарні підліток не отримав вчасно допомоги і помер

Хмельницький міськрайонний суд звільнив від кримінальної відповідальності хірурга Хмельницької міської дитячої лікарні Андрія Кептю за смерть неповнолітнього пацієнта. Суддя Сергій Баєв погодився, що несвоєчасні дії лікаря призвели до смерті неповнолітнього пацієнта, проте закрив справу через закінчення термінів давності. Про деталі судового рішення першим написало місцеве видання «НГП».

25 травня 2016 року до Хмельницької міської дитячої лікарні доставили неповнолітнього пацієнта з травмою живота. В момент госпіталізації юнак перебував у стані середнього ступеня важкості. Через три дні хлопець раптово впав у туалеті лікарні, після чого його стан значно погіршився. 28 травня о 18:20 пацієнта перевели до відділення інтенсивної терапії та анестезіології, а 29 травня о 07:00 він помер. Як йдеться у матеріалах справи, у хлопця стався розрив капсули селезінки та розпочалася внутрішньочеревна кровотеча, а дитячий хірург Андрій Кептя, який саме був на чергуванні, через п`ять годин після цього прооперував хворого.

«Невзяття до уваги лікарем проведених досліджень та непроведення своєчасного оперативного втручання пацієнту призвело до його смерті. Тобто між неналежним виконанням лікарем своїх професійних обов`язків (несвоєчасному проведенні оперативного втручання) та настанням смерті пацієнта є прямий причинний зв`язок», – йдеться в судовій ухвалі.

Проте посилаючись на те, що з моменту трагедії минуло понад п`ять років, суддя Хмельницького міськрайонного суду задовольнив клопотання прокурора і звільнив підозрюваного від відповідальності та закрив кримінальне провадження через закінчення термінів давності. У єдиній інформаційній системі Хмельницькому (дата оновлення даних зазначена 11 лютого 2022 року) у розділі, де вказані медичні працівники закладів охорони здоров’я Хмельницького, Кептя Андрій Григорович зареєстрований як дитячий хірург для надання екстреної медичної допомоги Хмельницької міської дитячої лікарні.