Чоловік провів у реанімації райлікарні понад два тижні і помер

Поліція розслідує смерть 25-річного пацієнта у Сарненській районній лікарні. Чоловіка госпіталізували ще 1 січня, після того, як йому раптово стало зле. Після 18 днів у реанімації 25-річний чоловік помер. Родичі заявляють, що причиною смерті стало неналежне виконання обов'язків лікарями.

Про відкриття кримінального провадження за фактом ненадання допомоги хворому медичним працівником поліція Рівненської області повідомила у четвер, 10 лютого. Зі скаргою на дії лікарів Сарненської районної лікарні по поліції звернулися рідні померлого 25-річного місцевого мешканця.

"Поліцейські встановили, що першого січня чоловік поскаржився на погіршення стану здоров’я. Його дружина викликала «швидку», медики якої після надання невідкладної допомоги прийняли рішення про госпіталізацію. У реанімації він провів 18 днів. Утім, попри вжиті заходи, врятувати життя чоловікові не вдалося», — ідеться у повідомленні.

Тепер обставини смерті встановлюють слідчі Сарненського районного відділу у рамках кримінального провадження. Вони допитують свідків, збирають матеріали для призначення комісійної судово-медичної експертизи та витребовують медичні документи.