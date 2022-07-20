21-річний Максим 13 років страждав від нападів епілепсії

Медики Лікарні святого Пантелеймона (колишня Міська лікарня швидкої допомоги) першого ТМО Львова прооперували 21-річного хлопця з Херсонщини, який 13 років страждав на рідкісний вид епілепсії. Медикам довелось видалити хлопцю частину мозку, що провокувала судомні напади.

Як повідомили у лікарні 19 липня, перші напади епілепсії в Максима з Херсонщини почалися ще у 8 років. Відтоді він пройшов багато обстежень, але жодне з них не могло пояснити причини хвороби. Різні комбінації протиепілептичних препаратів також не допомагали, тож судомні напади епілепсії траплялися у хлопця по декілька разів на тиждень.

Нещодавно він звернувся за допомогою у Центр нейрохірургії і неврології Лікарні святого Пантелеймона у Львові, де з’ясувалося, що хлопець хворіє ідіопатичну епілепсію. У прес-службі лікарні ZAXID.NET пояснили, що цей вид епілепсії діагностується досить рідко. Це такий розлад мозкової діяльності, під час якого стаються регулярні раптові судомні або безсудомні напади.

Аби усунути хворобу Максима нейрохірурги Дмитро Щибовик та Андрій Дяків працювали разом із завідувачем відділення функціональної нейрохірургії та модуляції Інституту нейрохірургії НАМН України. Лікарі провели передню скроневу лобектомію, амигдало- та гіпокампектомію – видалили хлопцю частину скроневої ділянки мозку, яка провокувала раптові судоми.

За два тижні після операції, повідомляють у лікарні, Максим жодного разу не непритомнів, що свідчить про позитивну динаміку й подальше одужання хлопця.