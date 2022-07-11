53-річному Олегу лікарі вирізали 8-сантиметрову пухлину мозку

Львівські хірурги лікарні святого Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) видалили 53-річному чоловіку гігантську пухлину в мозку, яка за три тижні виросла до 8 см.

Як повідомили в лікарні, 53-річний Олег готувався їхати на фронт захищати Україну. Однак лікарі виявили в нього пухлину в мозку, яка лише за три тижні виросла до 8 см.

«Водій за професією, 53-річний Олег саме проходив військове навчання. Час від часу він відчував, наче втрачає контроль над рукою. Коли ж якось не зміг потрапити нею по ручці коробки передач, занепокоївся і звернувся до лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова. Причину – пухлину – виявили одразу», – йдеться в повідомленні лікарні.

Нейрохірургам лікарні святого Луки завдяки сучасному мікрохірургічному обладнанню вдалось видалити пухлину. Зараз пацієнт перебуває на реабілітації. Оскільки пухлина виявилась злоякісною, попереду на нього чекає лікування в онкологічній лікарні.