Російські окупанти вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги, убили шістьох українських медиків, ще 16 медпрацівників отримали важкі поранення. Тож медиків, які працюють у зоні бойових дій, будуть забезпечувати бронежелетами, повідомив 23 березня у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Війна змінила життя кожного з нас. Війна змінила все: плани, пріоритети, думки. Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це»,– повідомив міністр.

Віктор Ляшко також повідомив, що сьогодні передав першу партію бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій.