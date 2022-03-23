Медиків у зоні бойових дій забезпечуватимуть бронежелетами
Першу партію бронежилетів вже отримали працівники екстреної медичної допомоги
Російські окупанти вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги, убили шістьох українських медиків, ще 16 медпрацівників отримали важкі поранення. Тож медиків, які працюють у зоні бойових дій, будуть забезпечувати бронежелетами, повідомив 23 березня у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
«Війна змінила життя кожного з нас. Війна змінила все: плани, пріоритети, думки. Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це»,– повідомив міністр.
Віктор Ляшко також повідомив, що сьогодні передав першу партію бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій.