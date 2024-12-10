Функціонал клініки поєднуватиме комфортний простір для пацієнтів і персоналу, а також сучасну медичну інженерію

У Львові облаштують сучасний медичний хаб «МоноДоктор», що обʼєднає професійних медиків, передові медичні послуги. Ініціатори хабу запрошують до співпраці як медичні клініки, так і приватних лікарів, потреби яких вже враховані в сучасних архітектурних і дизайнерських рішеннях.

Як повідомляють ініціатори, Львів продовжує зміцнювати позиції як центр інновацій та сучасної медицини України, а відкриття нової локації на вул. Руфа стане черговим важливим кроком у цьому напрямку. Локацію на вул. Руфа обрали не випадково – поруч розташована Львівська обласна клінічна лікарня, послугами якоїх користуються як львівʼяни, так і мешканці області.

Новий простір «МоноДоктор» має змінити підхід до медицини у Львові, зосереджуючись на інноваційності, якісному сервісі та командній роботі. Зокрема, у новому медичному хабі впроваджуватимуть передові технології, що відповідають європейським стандартам. Фахівці забезпечать кожному клієнту індивідуальний та унікальний підхід, що стане ключовою цінністю нової локації. А головне – хаб об’єднає у одному місці фахівців різних медичних напрямків, створюючи можливості для міждисциплінарного підходу до лікування.

Що запропонує медичний хаб?

Насамперед зручний та комфортний простір для пацієнтів, куди входить інфраструктура, де пацієнти почуватимуться впевнено та захищено та різноманітні медичні послуги, зосереджені в одному місці.

Крім цього, в хабі обʼєднають різні медичні бренди – цей простір стане майданчиком для розвитку медичних стартапів та брендів, які хочуть масштабуватися та вийти на новий рівень. У просторі зможуть орендувати приміщення приватні лікарі та клініки, адже приміщення будуть враховувати всі нюанси сучасної медичної інженерії.

У просторі також організовуватимуть профільні семінари, тренінги та майстер-класи для медичних працівників, що дозволить зробити хаб платформою обміну досвідом між фахівцями різних напрямків.

Синергія якісної медицини та сучасного дизайну

Авторами дизайн-проєкту сучасного та іноваційного медичного хабу MonoDoctor на вул. Руфа, загальна площа якого становить 45002, є бюро Myks architects. Проєктанти зберегли мінімалізм і водночас створили стильну атмосферу. Інтерʼєр поєднує теплі відтінки із холодними матеріалами: камінь, скло, метал. Також цікавим елементом є бювет питної води у зоні очікування.

Візуалізації Myks architects

Також архітектори передбачили використання природного освітлення через великі скляні перегородки, що створить у приміщеннях світлу та простору атмосферу. Стійка рецепції стане центральним елементом хабу та матиме акценти на деталях. Функціональні зони логічно розділені, що забезпечуватиме комфорт пацієнтів і персоналу.

Як «МоноДоктор» впливає на медицину у Львові

«Як засновниця “МоноДоктор”, я переконана, що медичні бренди вузького напрямку мають бути частиною єдиного екосистемного підходу, тільки тоді зможуть встояти перед масштабними багатопрофільними медичними гігантами. Новий медичний хаб – це не просто місце для послуг, це простір, де пацієнти отримуватимуть, окрім лікування, турботи, сервісу, насамперед послуги від експертів свого напрямку. Наша мета – не просто створити локацію, а задати новий стандарт для медичних центрів у західній Україні. Це місце, де інновації, професіоналізм та довіра об’єднаються, створюючи основу для майбутнього медицини у Львові», – розповіла засновниця «МоноДоктор» Вероніка Федишин.

«МоноДоктор» також запрошує до співпраці всіх, хто хоче стати частиною команди. Якщо ви шукаєте можливість розвивати свій бренд у новому просторі – долучіться до нового медичного хабу на вул. Руфа.

«Нова локація на вул. Руфа стане не лише робочим простором, а й місцем, де народжуються великі ідеї та реалізуються сміливі проєкти. Львів змінюється, і ми пишаємося тим, що є частиною цих змін. Давайте творити медицину майбутнього разом», – додають ініціатори створення інноваційного простору.

Знайти більше інформації про проєкт, а також дізнатися, як стати його резидентом, можна на сайті, а також в соцмережах MonoDoctor, зокрема в Instagram і Facebook.