Найбільший медичний хаб Україні запрацює у Львові

Медичний хаб розташований на першій бізнес-набережній Львова – Duckʼs Lake. MonoDoctor можна знайти за адресою: місто Львів, вулиця Стрийська 200А.

Масштаби хабу вражають:

два семиповерхові корпуси,

більше ніж 10 тисяч квадратних метрів,

понад 1000 спеціалістів різних напрямків,

десятки прогресивних клінік з цілої України.

Корпуси MonoDoctor будуть поділені для зручності пацієнтів

1 корпус – для дорослих та літніх людей, який включатиме відділення травматології з реабілітаційним залом, дорослу поліклініку, лікарняний стаціонар та хірургічне відділення з операційними блоками, офтальмологію та клініку ментального здоровʼя.

2 корпус – для жінок та дітей, який включатиме іміджеві зони, стоматологію, дитячу клініку зі стаціонарним відділенням, репродукцію, жіночу консультацію, гінекологію, хірургію, пологове відділення, естетичну медицину та пластичну хірургію.

Окрім цього для пацієнтів MonoDoctor функціонуватимуть аптека, оптика, лабораторія MonoLab та сучасний діагностичний центр MonoDiagnostic. Також безпосередньо на локації Duckʼs Lake буде реалізовано безліч відпочинкових зон, фудкортів та багато іншого. А це своєю чергою, забезпечить приємний процес перебування на локації.

«Ми прагнемо створити простір, де все довкола створено для людей. Це не просто медичний центр, – це місце куди можна буде звернутись будь-коли й отримати гідну допомогу від передових медичних брендів, адже перебуваючи у більш-менш спокійному місті ми відчуваємо велику відповідальність перед усіма українцями, а також тими, хто в той чи інший спосіб постраждав унаслідок повномасштабного вторгнення. Наша команда пропрацьовує усі можливі механізми допомоги, які ми зможемо анонсувати вже зовсім скоро. Будьте певні, MonoDoctor – це про людей та для людей!» – каже засновниця MonoDoctor Вероніка Федишин.

Команда MonoDoctor зазначає, що повноцінний запуск проєкту відбудеться вже влітку 2024 року.

Примітка: MonoDoctor – це спільнота однодумців, у якій передові бренди України зможуть комплексно закривати потреби пацієнтів, а пацієнти матимуть змогу отримати якісну медичну допомогу в одному місці.

Контакти:

Телефон: +380 93 3 103 103

E-mail: receptionmonodoctor@gmail.com

Instagram: monodoctor.ua

Сайт: monodoctor.com