У нових «швидких» надаватимуть допомогу дітям, що тіль з'явилися на світ

Дитячий фонд ООН (UNOCEF Ukraine) доставив в Україну 20 спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для новонароджених. Їх закупили за кошти уряду Нідерландів. Нові «швидкі» розподілях по областях, їх отримають і медзаклади західних областей України, повідомило 23 серпня МОЗ України.

Нові «швидкі» дозволять медикам здійснювати реанімаційні дії, надавати допомогу немовлятам із жовтяницею та перевозити передчасно народжених дітей до медичних закладів, де вони отримають висококваліфіковану допомогу.

«Передані неонатальні швидкі оснащені необхідним спеціалізованим обладнанням, аби допомогти нашим героїчним медикам зберегти життя наших дітей», – повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Нові автомобілі усім необхідним обладнання для порятунку новонароджених

Автомобілі будуть розподілені у Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

Неонатальні автомобілі швидкої допомоги, сказано у повідомленні, були закуплені ЮНІСЕФ за кошти Уряду Нідерландів задля підтримки впровадження Програми раннього розвитку дітей в Україні. Мета програми — сприяти тому, щоб кожна українська дитина могла реалізувати своє право на здоровий початок життя. Цю програму планують розширити на наступні п’ять років.

Нові автомобілі обладнані транспортними інкубаторами, апаратами штучної вентиляції легень для новонароджених, пристроями для візуалізації вен AccuVein, реанімаційними кейсами, приладами для фототерапії для лікування жовтяниці новонароджених та для вимірювання рівня білірубіну тощо.

У 2022 році ЮНІСЕФ передав понад 15 швидких дитячим і пологовим будинкам у Львові, Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві та Чернівцях.