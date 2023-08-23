Бригада № 170 приїхала на виклик через 5 хвилин

Учора, 22 серпня, на паркінгу супермаркету «Сільпо», що на вул. Пасічній у Львові, випадкові перехожі врятували життя львів’янці, якій раптово стало погано: спершу виникли судоми, а згодом зупинилося дихання. Вони викликали «швидку», а до її приїзду самостійно проводили реанімаційні заходи і врятували жінці життя.

Жінка приблизно 65-70 років сиділа на задньому сидінні автомобіля на паркінгу, коли у неї раптово виникли судоми, а потім відбулася зупинка дихання. Це побачили випадкові перехожі. Вони відразу викликали «швидку», а до її приїзду почали надавати невідкладну допомогу.

На виклик виїхала бригада №170. Як повідомила ZAXID.NET лікар медицини невідкладних станів Христина Гриньків, вони тримали контакт з перехожим, який викликав «швидку», і пояснили йому, що робити до їхнього приїзду. Перехожі витягнули жінку з машини, і аби жінка не травмувалася під час судом, за порадою лікаря повернули її на бік і притримували голову. У рот жодних сторонній предметів пхати у таких випадках не можна.

Та невдовзі у хворої зупинилося дихання. На щастя, поруч проходила жінка, яка вміла проводити реанімаційні заходи. Вона рятувала жінку до приїду медиків.

«Окрім серцево-легеневої реанімації, ми двічі провели дефібриляцію і під час чергової оцінки дій побачили відновлення спонтанного кровообігу, з'явився пульс на магістральних артеріях. Тоді забезпечили медикаментозний та кисневий супровід . Дорогою до лікарні св. Луки у жінки відновилося адекватне самостійне дихання. Що спровокувало у жінки такий стан, з’ясують лікарі медзакладу після відповідних обстежень», – каже Христина Гриньків.

За словами лікаря, перехожі по суті врятували жінку, бо чим довше мозок не отримує кисню (під час компресії грудної клітки він його отримує, хоч у малій кількості), тим гірше для мозку і для організму загалом. У критичних випадках лікарі радять чітко виконувати рекомендації медиків аж до приїзду «швидкої». Навіть якщо людина не вміє проводити реанімаційні заходи, лікарі у телефонному режиму розкажуть, як проводити компресію грудної клітки. Такі заходи вбережуть хворого від важких ускладнень, а часто й рятують життя.

Також медики закликають проходити курси невідкладної допомоги, до складу яких входить серцево-легенева реанімація на домедичному рівні, бо рятівником наступного разу може стати кожен з нас.