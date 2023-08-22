Хлопчика готують до складної операції

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» команда лікарів успішно прооперувала 9-річного Артема з Львівщини, у якого після ДТП рот відкривався лише на 0,5 см. Він не міг нормально їсти, говорити. До порятунку хлопчика підключилася команда фахівців різних спеціальностей: щелепно-лицеві хірурги, торакальний хірург, отоларинголог, реабілітологи, логопед та інші.

Два роки тому Артем потрапив у ДТП, під час якої отримав перелом суглобової головки нижньої щелепи, а як наслідок – анкілоз (знерухомлення) скронево-нижньощелепного суглоба. Йому надали медичну допомогу, але рот у хлопчика відкривався всього до 0,5 см (у нормі – на 4 см), тож він не міг ні нормально їсти, ні говорити. З цією проблемою батьки хлопчика і звернулися у міжрегіональний центр лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння, що працює у львівському «Охматдиті».

Артем і дитяча хірургиня Христина Погранична. Хлопчик радісно демонструє, як широко тепер він може відкрити рот

Завдання було з надскладних. Після ДТП минуло два роки, у хлопчика могла змінитися анатомія ротоглотки. Тож лікарі склади детальний план оперативного втручання. Були і запасні варіанти.

До складу команди, яка рятувала хлопчика, увійшли лікарі різних спеціальностей: щелепно-лицеві хірурги Христина Погранична і Роман Огоновський, анестезіологи Мар'яна Собко і Ростислав Міщук, торакальний хірург Олександр Колодій, отоларинголог Федір Юрочко.

У Артема, кажуть у Центрі, звичайна інтубація дихальних шляхів за допомогою ларингоскопа була неможлива через анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба. Тож вирішили зробити інтубацію через ніс за допомогою інтубаційного фібробронхоскопа за методом Сельдінгера. Анестезіологам вдалося успішно пройти усі структури гортані, голосові зв’язки, завести фібробронхоскоп у трахею, а через неї – інтубаційну трубку.

«Цей стан в анестезіології трактується як важкі дихальні шляхи і є викликом для кожного анестезіолога. Окрім того, дитина довго хворіла, могла змінитися анатомія ротоглотки», – повідомив Володимир Міщук.

Анестезіологи використали методику високопотокової назальної оксигенації (STRIVE Hi) для підтримання належного рівня кисню у крові дитини і уникнення кисневого голодування. Попри складну анатомію верхніх дихальних шляхів їм вдалося забезпечити ефективне дихання під час операції.

Щелепно-лицеві хірурги під час операції роз’єднали зрощення між суглобовою головкою нижньої щелепи, зробили часткову реконструкцію нижньої щелепи, провели інші хірургічні маніпуляції. Після операції рот хлопчика вже відкривається до 3,5 см.

«Прогнозуємо, що ефект скоро буде ще кращий. Хлопчик впевнено прогресує, чемно займається з мамою, тому зовсім скоро він одужає повністю», – говорить щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Зараз з хлопчиком працює команда клініки реабілітації «Охматдиту», для нього спеціально розробили комплекс вправ, куди входять механотерапія, заняття з логопедом, лікувальна фізкультура для відновлення роботи м’язів.