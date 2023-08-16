З хлопчиком вже все гаразд і він солодко спить у мами на рукахтом вже все гаразд

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» заново сформували анус 9-місячному хлопчику з Умані, якого у нього при народженні не було.Немовля перенесло три операції, дві найскладніші – у Львові. Зараз хлопчик повертається до нормального життя.

Відсутність ануса у маляти виявили після народження у пологовому будинку. У Черкаській обласній дитячій лікарні дитині вивели колостому, через яку відбувалося випорожнення кишківника і хлопчик міг їсти. Та після дообстеження з’ясувалося, що у нього є ще й нориця – вроджений хід від кишківника до сечових шляхів, що викликало у немовляти постійне запалення нирок. Через довготривалу інфекцію та антибактеріальну терапію хлопчик погано набирав вагу, важив всього 6 кг, і ніхто з хірургів не погоджувався робити оперативне втручання дитині із такою малою вагою.

Утім, батьки не здалися, засіли за інтернет і натрапили на статтю, в якій журналісти розповідали, що такі операції дітям роблять у львівському «Охматдиті». Вони зв’язалися з хірургами і невдовзі приїхали до Львова, де хлопчика погодилися прооперувати.

До команда хірургів, які оперували немовля, увійшли завідувач клініки «Хірургія Плюс» Роман Стеник, завідувач операційно-ендоскопічного відділення Олег Содома, дитячі хірурги Микола Микита і Тетяна Катринець. Анестезіологічне забезпечення – завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова. Перше оперативне втручання тривало сім годин.

«Операцію розпочали лапароскопічно – мобілізували сигмовидну кишку до місця атрезії, знайшли норицю, наклали на неї кліпси та відсікли її. Потім провели колопроктопластику , тобто здорову кишку спустили на промежину і сформували повністю новий анус», – повідомила дитяча хірургиня Тетяна Катринець.

Утім, після операції випорожнення у хлопчика ще деякий час і далі відбувалося через колостому, бо рана мала спершу зажити, щоб не інфікувалася.

Днями в «Охматдиті» хлопчику провели друге оперативне втручання, під час якого хірурги забрали колостому і повністю зʼєднали весь кишківник. Відтепер процес випорожнення у хлопчика відбуватиметься природно. Зараз головне, каже завідувач клініки «Хірургія плюс» Роман Стеник, – реабілітація, дитина має відчути цей природний рефлекс. Батьки будуть на зв’язку з лікарями і час від часу приїжджатимуть до Львова на контрольні огляди.