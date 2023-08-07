7-річна Єва уже вдома і готується йти до школи

До львівської дитячої лікарні св. Миколая «швидка» з Рівного привезла 7-річну дівчинку, в якої невідома післяопераційна інфекція вразила нирки, могла будь-якої миті поширитися по всьому організму, спричинити больовий шок та навіть смерть дитини. Її відразу взяли в оперційну.

7-річній Єві з Рівненської області нещодавно видалили апендицит. Після операції вона вже понад тиждень була вдома і мала б одужувати. Та її стан раптово почав погіршуватися. Дівчинка відмовилася від їжі та води. Аналізи підтвердили, що у неї почали відмовляти нирки. Коли Єву «швидка» з Рівного привезла до Львова, вони вже майже не працювали. Життя дитини було під загрозою, повідомили в лікарні.

Через годину після прибуття Єва була на операційному столі. Команда дитячих урологів лікарні почала шукати причину відмови нирок.

«За допомогою уретероскопу (ендоскопічний діагностичний інструмент) спеціалісти взялися шукати причину відмови нирок. Вони виявили, що органи дівчинки заповнені гноєм. Необхідно було екстрено зробити канал для відтоку сечі. Для цього лікарі виконали стентування, із порожнини нирки до сечового міхура провели тоненькі трубочки – стенти. Вже наступного дня після виведення нагноєння нирки Єви запрацювали», – повідомили в лікарні.

Дівчинка декілька днів провела в реанімації, де її стан швидко стабілізували. Зараз Єва вже повернулася на Рівненщину, добре почувається і готується йти у перший клас.