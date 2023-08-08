Через три тижні після такої складної операції Ніколь з лікарні поїхала додому

У львівській дитячій лікарні св. Миколая вперше в Україні прооперували немовля з однією з найважчих і вкрай рідкісних вроджених вад серця . Таке оперативне втручання у світі вважається технічно одним з найскладніших в дитячій кардіохірургії. Операція тривала понад 14 годин і пройшла успішно.

Маленька Ніколь з Тернополя. Після її появи на світ лікарі почули шуми в серці і виявили дуже рідкісну патологію, яка зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця. Єдиний шанс на порятунок – операція у перші дні життя.

«Діагноз звучить складно: транспозиція, тобто неправильне положення, магістральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом (звуженням) легеневої артерії. Її клапан був зменшений та неправильно сформований. Ба більше, під ним була аномально вузька зона у вигляді м‘язового кільця. Це заважало крові надходити до легень в необхідному об‘ємі», – повідомили в лікарні.

Операція тривала понад 14 годин і пройшла успішно

Через таку вроджену ваду у дівчинки стрімко розвинувся ціаноз – синюшність шкірних покривів та кисневе голодування. Аби врятувати Ніколь, якій лише три дні, її екстрено доправили до Львова. Лікарі зважують усі ризики. Через малу вагу і надто високі ризики в такому віці проводити радикальну операцію неможливо. Та і без втручання немовля не виживе. Тож кардіохірурги виконують паліативне втручання: за допомогою штучного протеза створюють додаткове джерело кровотоку в легеневу артерію. Мета – полегшити симптоми та дати Ніколь шанс набрати вагу і дожити до головної операції.

У вісім місяців Ніколь важила вже 8 кг. Можна проводити радикальне втручання.

До операційної бригади увійшли: завідувач відділення Олександр Ячнік, хірург Андрій Пилипець, інтервенційний кардіолог Дмитро Беш, анестезіологи Софія Ткач, Михайло Микитин, Сергій Шиш, кардіологи Христина Качур та Ольга Пастернак, перфузіологи Василь Ключик та Людмила Чопик.

Кардіохірурги вирішують оперувати дитину за допомогою методики DRT - Double root translocation, що значить подвійне переміщення коренів. Донині такі операції в Україні ще не виконували. Цей метод водночас вважається і найскладнішим в дитячій кардіохірургії, і найбільш помічним.

«Перевага методу в тому, що він дає найбільшу анатомічну вигоду після корекції. Ми не просто міняємо судини місцями, а фактично повністю висікаємо з серця корінь кожної артеріальної судини - з її рідним клапаном. Потому міняємо їх місцями: корінь аорти пришиваємо до лівого шлуночка, а корінь легеневої - до правого - так, як це має бути в нормі. Це означає, що кожна з артеріальних судин буде зі своїм клапаном, і вони будуть рости разом з дитиною, що найважливіше в дитячій кардіохірургії. А вихідні тракти обох шлуночків будуть максимально наближені до анатомічно нормальних, які були б, якби серце в утробі сформувалось правильно», – повідомив завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік.

Операція тривала понад 14 годин. Складність, за словами лікарів, полягала в тому, що серце дитини надто маленьке і критично важливі структури знаходяться дуже близько одна до одної. Були великі ризики пошкодити провідну систему серця, мітральний клапан та коронарні артерії.

«Працювати треба вкрай обережно. Ти наче маєш пройти по мінному полю. Концентрацію не можна втрачати ні на секунду», – твердить Олександр Ячнік.

Попри всі складнощі, операція пройшла успішно. Вже на третій день дівчинка була переведена на самостійне дихання. Післяопераційний період минув без ускладнень. І за три тижні Ніколь виписали з лікарні.