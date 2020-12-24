

Цитата дня «Пам’ятаю, на перших переговорах із президентом, він розповів, що в історії з «ПриватБанком» буде на боці народу, і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два ці твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, у той час у нас трохи росла інфляція, гривня ослабла. І після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні»

Юлія Мендель заявила про порятунок гривні завдяки двом твітам



Під час онлайн-зустрічі, організованій 23 грудня Американською торговою палатою в Україні, прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що дві її публікації у Twitter допомогли стабілізувати гривню. Мендель згадала, що в червні 2019 року, перед візитом президента до Брюсселя, почали з'являтися заяви про те, що Зеленський проросійський президент. Коли ж після розмови із ним Мендель опублікувала у Twitter дві заяви, то ситуація, на її думку, налагодилася і гривня стабілізувалася.