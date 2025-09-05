Уже 11 вересня у прокат виходить фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» про перші дні повномасштабного вторгнення. Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотно змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає усе зайве, лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

8 вересня у Львові відбудеться допрем’єрний показ стрічки у рамках фестивалю Wiz-Art. Тим часом у розмові з ZAXID.NET режисерка, для якої «Медовий місяць» став повнометражним дебютом, розповіла про роботу над фільмом.

Жанна Озірна (фото з фейсбук-сторінки фільму)

Скажіть, будь ласка, ви десь підгледіли сюжет чи це типова історія для «бульбашки»?



Я прочитала у новинах одразу після деокупації Київщини історію сім'ї, яка вибиралась з окупації, та відразу почала писати сценарій, але я якось не знала, що з цією сім'єю робити, якщо чесно. Мене цікавив сам формат герметичної історії. І те, як люди ховаються від ворогів.



Але я не зовсім розуміла, в який бік мені розвивати драматургічно кожного члена родини. Тож я вирішила, що це буде пара, бо мені це було зрозуміло. І справді, я подумала, що має бути хтось із моєї «бульбашки». У принципі, так і вийшло. А взагалі, мені здається, що фільмів про «бульбашку» недостатньо. Їх мало. Мені хочеться бачити на екрані таких героїв, як я. Тому це було свідоме рішення.



Розкажіть про співпрацю з Венеційським фестивалем, від резиденції до прем’єри.



Ми з продюсером Дмитром Сухановим подавались на УКФ та зняли тизер. З ним ми почали їздити на різноманітні індустріальні платформи. Були, зокрема, у Трієсті та у Котбусі. І нам постійно казали, що це така прикольна історія, але ж у вас немає грошей. Вийшла така дещо патова ситуація, бо з одного боку, до нас був дуже великий інтерес, адже це про Україну. Тому малобюджетний фільм та й сама історія, навіть на рівні пітчингів, добре виглядала. Однак далі нічого не рухалося, бо фінансування не передбачалося.



Проте один куратор нам порадив податися на венеційську платформу. La Biennale La Venezia – це така парасолькова структура, яка об'єднує різні напрями мистецтва. Там музика, архітектура, кіно тощо. І по кожному з цих напрямів у них є Biennale College. Наскільки я зрозуміла їхню стратегію, вони «вирощують» собі митців таким чином.



Туди подаються з усього світу. Водночас існує обов’язкова італійська квота. Вони фінансують три міжнародні проєкти та один італійський. Нас було в групі 12. У жовтні був перший воркшоп, а в кінці листопада нам підтвердили, що ми є одним з чотирьох проєктів-переможців. Тоді ми знову приїхали до Венеції, на острів, де все це відбувається. І знов там працювали, адже для них було важливо пересвідчитися, що режисери точно зможуть це зняти за визначений короткий термін. І також вкластися в рамки бюджету, адже за умовами договору не можна залучати інші кошти. Можна лише до 15% залучити послугами. Нам один німецький продюсер пропонував таким чином долучитися і стати копродюсером. Він хотів нам переслати в Україну камеру, проте на той момент жодна компанія не страхувала камери, які їдуть в Україну. Відповідно, ця історія відпала і ми знімали за ті гроші, які в нас були.



У такій історії велике навантаження падає саме на акторів. Розкажіть, будь ласка, докладніше про своїх акторів.



Процес вибору акторів був досить драматичним. Він почався з того, що кастинг-директорка Алла Самойленко запропонувала мені актора на роль Тараса. Але виявилось, що він буквально за кілька днів перед тим загинув на війні. Так у нас почався кастинг.



Це складна сама по собі роль. Актор має прийняти те, що буде не зовсім героїчним у кадрі. Крім того, має скластись пара. Спочатку ми пробували саме парами. Потім ми дуже довго міксували ці пари. Я шукала поєднання, з одного боку, інтелігентності, скромності, з іншого – справжньої впевненості. Такої аж трішечки самовпевненості. У Романа Луцького це природно виходить.



Я вперше працювала з професійними акторами й маю цікаве спостереження: те, що може виглядати як впевненість у житті, через камеру стає напускним, несправжнім. Розуміючи, що у фільмі буде дуже багато складних сцен і великих планів, мені треба було цю впевненість шукати природно. Ми знайшли Рому Луцького та почали йому шукати партнерку.



І це був теж складний процес, тому що Рома своєю сильною енергетикою «з'їдав» партнерок. Тобто не кожна партнерка поруч із ним виглядала як рівноцінна йому енергетично. Я не кажу зараз про акторські вміння, тому що всі, кого пропонувала Алла, є класними акторками.

Іра Нірша не була тим типажем, який я уявляла, коли писала сценарій. Але вона мене переконала тим, що разом вони виглядали як рівноцінна пара. Іра дуже талановита акторка. Вона витримала всі ці складні сцени, всі крупні плани й мікроемоції. І це при тому, що ми мало репетирували, бо Рома весь цей час паралельно знімався у «Вулкані» Даміана Коцура.



Ми більше говорили про героїв. Тобто ми обговорювали, ким є герої, чому вони вчиняють так, як вони вчиняють. Більшу частину репетиційного часу ми приділяли увагу саме розбору цих персонажів.



А у вас відкритий фінал. Чи ви в голові тримали, що з героями сталося потім?



Є ж оригінальна історія. Фільм, чим ближче до фіналу, тим більше схожий на те, що було в реальності. Люди вийшли з Бучі, йшли дуже довго вздовж залізничних колій,. Їм вдалося натрапити на український блокпост, а потім виїхати до Києва.

Кадр з фільму

У мене не було наміру зробити відкритий фінал. Був намір дати відчуття, що ми в цьому режимі ходіння в темряві навпомацки у невідомість живемо вже четвертий рік. Мені хотілося передати відчуття, що в цій історії не може бути фіналу, тому що немає фіналу у війні.



Відчуття, що ти просто йдеш та не розумієш, чи розстріляють тебе наступного кроку, чи ти виживеш. Здається, що цей фінал добре зчитують. І мені приємно, що вдалося все-таки передати емоцію.



У вас був цікавий сценарій фільму «Нижній горизонт». Якою є його доля?



Ми залучили французьку співсценаристку. Вона не написала жодного речення, але дуже допомогла подотягувати ідеї, розв'язати всі вузли. Я трохи заплуталася, бо там багатошарова історія з багатьма персонажами. Вона мені дуже допомогла зробити історію такою, що коли я її читаю, у мене немає жодного питання до неї.



У нас є французький копродюсер, ми подалися у кілька фондів, маємо українські гроші, щоправда, наразі на папері. Будемо подаватись і на інші фонди, щоб дозбирати всю цю клаптикову ковдру, весь цей пазл фінансування. «Медовий місяць» ми зняли за 8 мільйонів гривень, але «Нижній горизонт» ‒ це довге й велике полотно, сценарій я писала 6 років, на нього треба реально багато грошей. Я дуже сподіваюся, що наступного року ми його вже будемо знімати.



Ви самі кажете, що «Медовий місяць» ‒ малобюджетна історія. Наскільки за такими проєктами майбутнє авторського кіно? Маю на увазі сильні історії, зняті за малі гроші.



Це цікаве питання. Ось Валентин Васянович завершив фільм «За перемогу». У нього це теж малобюджетна історія.



Однак це вимушено. Тобто потрібно знімати, хочеться висловитися і взагалі не випасти з професії, тож треба якісь варіанти шукати. Але якщо відновиться нормальне фінансування, ніхто ж не буде свідомо брати 8 мільйонів гривень. Усі будуть просити нормальні бюджети. Мушу сказати, що малий бюджет дуже дисциплінує. Оскільки у цьому випадку є мало засобів для вираження, то доводиться дуже сильно працювати над самою історією. Тобто якщо ти не можеш взяти масштабом, грошима та суперкамерою, то доводиться бути супервигадливим. Мені здається, для українського кіно такі кейси корисні.

Кадр з фільму





Але мені не подобається, що це вимушена історія і насправді не зрозуміло взагалі, як себе в цій професії уявляти наступні роки. Не зрозуміло, чи будуть гроші. Адже хочете ви чи не хочете, кіно – це гроші, це його паливо.



На одному бажанні, пристрасті і любові до кіно – неможливо знімати. Тобто рано чи пізно ми всі станемо неконкурентними на фестивалях зі своїми малесенькими скромними фільмами. З одного боку, я хочу вірити, що ці всі кейси освіжають погляд українських кіноматографістів. Але з іншого боку, не хочеться, щоб це ставало системою.



Скажіть, будь ласка, чому глядачі мають піти в кіно на ваш фільм?



Для мене це історія про стосунки, які будує моє покоління. Покоління, яке має будувати майбутнє України в інтелектуальному сенсі. Мені завжди було цікаво, що роблять люди, які займаються творчими професіями, як вони поводять себе у кризових ситуаціях або при смертельних загрозах. За які уламки порцеляни вони тримаються, як трусяться за своєю бібліотекою, як не хочуть виїжджати з хати через це. Частково я, звісно, і для себе це кіно робила. Мені бракує на екрані людей, які схожі на мене, які мислять, як я, мають мотивацію таку ж саму, як я. Мені цього бракує.