Продукти. які піднімають настрій, взимку варто частіше включати у меню

Вам дошкуляє втома, апатія, безсоння, почуття безнадійності чи непотрібності? Справи, які ви робили із задоволенням, уже не приносять радості тощо. Це можуть бути симптоми зимової хандри. І не варто чекати, коли вони зникнуть самі, з ними треба боротися, не допустити до того моменту, коли вони «накриють» вас з головою.

Гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець каже, що з таким станом можна боротися з допомогою медпрепаратів, психотерапії, фізичних вправ за порадою лікаря. Утім, у таких випадках важливу роль відіграє і здорове харчування. Є певні продукти, які допоможуть боротися із зимовою хандрою. І тут ми можемо допомогти собі самі.

«Сезонний психо-емоційний розлад є різновидом депресії і, як вважається, спричинений зміною пори року із супутнім скороченням тривалості світового дня, індивідуальною та соціальною поведінкою, притаманною зимовим місяцям. Як правило, прояви зимової депресії починають посилюватися восени та досягають піку з грудня по лютий. Симптоми сезонного афективного розладу подібні до симптомів інших форм депресії: почуття безнадійності, відсутність концентрації, соціальна замкнутість і втома», – каже Олег Швець. І радить, як змінити харчування, що включати у меню, аби допомогти організмові протистояти зимовій депресії.

Продукти, які позитивно впливають на настрій

Нежирні білки. Вони містять багато амінокислот, які позитивно впливають на настрій, і є чудовим джерелом енергії, яка знадобиться, щоб перемогти втому. Пріоритетними джерелами корисних білків є риба, бобові, горіхи, насіння, зернові продукти, м’ясо птиці без шкірки. А ось м’ясо з високим вмістом насичених жирів не є гарним варіантом ані для поліпшення настрою, ані для організму в цілому.

Продукти, багаті на Омега-3 жирні кислоти. За словами експерта, результати дослідження Піттсбурзького університету продемонстрували, що люди з високим рівнем Омега-3 жирних кислот рідше відчувають помірні або легкі симптоми депресії. До джерел з найвищим вмістом Омега-3 жирних кислот належать насіння льону, волоські горіхи та оселедець.

Ягоди. «Стрес посилює симптоми депресії та виснажує організм. Під час стресових ситуацій надниркова залоза виробляє кортизол, який спрямовується до гіпокампа, частини мозку, яка зберігає спогади, забезпечує емоційні реакції та допомагає з орієнтуванням в просторі. Ягоди (лохина, чорниця, журавлина, малина та полуниця) допомагають запобігти вивільненню кортизолу і є дуже помічні при стресі», – каже лікар-гастроентеролог.

Продукти без цукру. Багато харчових продуктів містять різні форми цукру. На етикетках вони позначаються як сиропи або фруктоза, сахароза тощо. Результати дослідження Каліфорнійського університету свідчать: харчування з надлишком цукру та замалою кількістю Омега-3 жирних кислот може функціонально змінити мозок і сповільнити його роботу. При поганому настрої краще утриматися від споживання цукру. Спад, який слідує після швидкого підйому цукру, може лише погіршити самопочуття.

Продукти, багаті фолієвою кислотою. Є деякі докази, що організм використовує фолієву кислоту для вироблення серотоніну — нейромедіатора, який позитивно впливає на настрій. Тож додати її у власне меню є гарною ідеєю. Велику кількість фолієвої кислоти містить листова зелень, вівсянка, насіння соняшнику, апельсини, збагачені злаки, сочевиця, чорна квасоля та соєві боби.

Продукти з вітаміном В-12. Низький рівень вітаміну B-12 у крові пов’язаний з депресією, але дослідники поки не знають, чому. Джерелами вітаміну B-12 у харчуванні є нежирна яловичина, молюски, устриці, краби, дикий лосось, яйця, сир, йогурт, молоко та збагачені злаки.

Вітамін D. Його ще називають «сонячним вітаміном», тому що організм виробляє його, використовуючи холестерин і поглинаючи природне сонячне світло. Настрій може покращитися вже через 10 хвилин перебування на сонці. Тому світлотерапія є важливим методом лікування сезонного афективного розладу.

Вітамін D організм може засвоювати і з їжею. Він є у фортифікованому (збагаченому) молоці, яєчних жовтках, грибах та рибі з кістками. Крім того, вітамін D можна отримати у вигляді дієтичних добавок.

Чорний шоколад. Шоколад завжди був смачним засобом самолікування у важкі часи. Учасникам одного дослідження щодня протягом місяця давали напій із темного шоколаду. Результати показали значне покращення настрою, що дослідники пов’язали з високим вмістом поліфенолів (різновид антиоксидантів). Тож, коли вам погано на душі, беріть шоколад із найвищим вмістом какао.

Індичка. Вона містить амінокислоту триптофан і мелатонін, які є заспокійливими та розслаблюючими хімічними речовинами. Тому споживання індички є природним способом допомогти організму подолати стресові ситуації. Індичку можна їсти як з рисом і овочами, так і, як перекус, приготувавши бутерброд.

Банани. Вони також містять триптофан. Окрім того, вуглеводи з природних цукрів і калій, які допомагають живити мозок, а магній покращує сон і зменшує тривожність.

Лікар наголошує: зміни у вашій дієті не повинні бути конкурентами лікам або психотерапії. Вони лише можуть доповнювати призначене лікування.