Мер Дрогобича розповів про обіцянку Синютки допомогти очистити місто від сміття

СуспільствоСофія Лазуркевич, 16 серпня7840

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Мер Дрогобича розповів про обіцянку Синютки допомогти очистити місто від сміття
фото Ані Гнатків
Один з переповнених смітників у Дрогобичі

У четвер, 16 серпня, міський голова Дрогобича Тарас Кучма зустрівся з головою ЛОДА Олегом Синюткою та начальником управління експлуатаційної діяльності у сфері комунального обслуговування ЛОДА Тарасом Зозулею через сміттєву кризу у Дрогобичі. Тарас Кучма розповів ZAXID.NET, що протягом місяця ЛОДА пообіцяла допомогти очистити місто від сміття.

«Було сказано головою держадміністрації, що вже з завтрашнього дня будуть старатись максимально допомагати вивозити сміття», – сказав Тарас Кучма.

За його словами, протягом місяця Дрогобич спробують очистити від сміття. Тарас Кучма також додав, що ЛОДА пообіцяла допомагати вивозити сміття з міста до кінця 2018 року. Однак наразі невідомо, звідки візьмуть кошти для вивозу перенакопичених відходів.

Тараса Кучма додав, що зараз у Дрогобичі перенакопичено близько двох тисяч тонн ТПВ, а щоденно з міста вивозять 100-150 тонн сміття, більша частина якого - завезені відходи із сусідніх сіл (Дрогобич продукує лише 35 тонн ТПВ за день).

Через накопичене сміття Дрогобицька міська рада звернулась до президента України та уряду з проханням оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Нагадаємо, що з лютого у Дрогобичі виникли проблеми з вивезенням сміття, оскільки полігон у селі Брониця, куди раніше вивозили відходи, заблокували місцеві мешканці. Вони називають це сміттєзвалище незаконним і не допускають туди вантажівки із відходами не лише із Дрогобича, але і з сусідніх сіл. Через це зараз сміття із Дрогобича вивозять на полігони у різні області України. Нещодавно у знак протесту через блокування броницького сміттєзвалища оголосив мовчазне голодування ветеран АТО.

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