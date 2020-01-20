Мер Львова просить Міноборони зберегти Будинок офіцерів

Андрій Садовий пропонує і надалі використовувати будинок в інтересах ЗСУ та для патріотичного та культурного виховання молоді

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує Міністерству оборони не продавати Будинок офіцерів, що на вул. Театральній, 22 у центрі Львова, а зберегти його як осередок культури та військово-патріотричного виховання для львів’ян різного віку. При цьому Львівська міськрада готова профінансувати повну реставрацію цієї будівлі. Про це йдеться у листі міського голови Львова до міністра оборони України Андрія Загороднюка, який датований 20 січня.

У листі до міністра оборони міський голова зазначає, що повідомлення про продаж історичної будівлі Будинку офіцерів неабияк схвилювало львів’ян та істориків.

Лист міського голови Львова Андрія Садового до міністра оборони про збереження Будинку офіцерів (фото ЛМР)

«Для львів’ян важливо, щоб будівля не втратила свого історичного призначення та продовжила служити для того, щоб гуртувати і всесторонньо сприяти розвитку українців та виховувати нові покоління в дусі патріотизму», – йдеться у листі.

Зокрема Садовий пропонує і надалі використовувати будівлю в інтересах Збройних сил, відновити там перший український театр, здійснити ремонт кінозалів та відкрити творчі мистецькі осередки для молоді. Зі свого боку Львівська міськрада готова профінансувати реконструкцію будівлі.

«Відтак, звертаюся до вас із проханням розглянути можливість спільного напрацювання із Львівською міськрадою комплексу дій, спрямованих на збереження та реконструкцію Будинку офіцерів, що позитивно позначиться на культурному, освітньому та фізичному розвитку ветеранів, молоді та усіх львів’ян», – зазначає міський голова.

Як повідомлялося, у Міноборони вирішили виставити на продаж Будинок офіцерів, що на вулиці Театральній, 22 у центрі Львова, загальна площа якого 5,5 тис. м2. Зі слів начальника 58-го Будинку офіцерів Віталія Провозіна, будівля потребує капітального ремонту, на це потрібно близько 13 млн грн. Однак замість віднайти кошти, в Міноброни вирішили його продати. Ця ініціатива пішла від заступника міністра оборони Олексія Марценюка.

Зазначимо, Будинок офіцерів розміщений на вул. Театральній, 22 у самому центрі Львова – в колишній будівлі Народного Дому, що був зведений у 1855 році з ініціативи членів Головної руської ради.

У Народному домі діяла друкарня «Галицько-руська матиця», заснована в 1848 році для культурно-освітньої праці й видання шкільних підручників, а згодом тут був заснований перший український професійний театр «Руська Бесіда». У листопаді 1918 році у стінах Народного дому відбулося проголошення створення ЗУНР. З 1939 року тут розміщено військовий культурний заклад – Будинок офіцерів. При Будинку офіцерів працює воєнно-історичний музей. У цьому приміщенні також діє кінотеатр, колективи художньої самодіяльності, мережа курсів та гуртків, заклади громадського харчування. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Наразі невідома вартість за якою Міноборони планує продати будинок. Для порівняння, восени 2019 року історичну будівлю «Промінвестбанку», площею 2 тис. м2, у центрі Львова продали за 5 млн доларів.