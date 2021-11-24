Заставу за Геннадія Труханова (на фото) вирішив внести олігарх і представник «Опозиційного блоку» Вадим Новинський

Міський голова Одеси Геннадій Труханов сплатив 30 млн грн застави у справі про заволодіння земельними ділянками у місті, що це призвело до збитків державі на 689 млн грн. Про це пише «Суспільне» з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляється, 17 листопада колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишила заставу для мера Одеси Геннадія Труханова по справі НАБУ такою, як її визначив слідчий суддя ВАКС – 30 млн грн. Гроші Труханов перерахував ввечері 23 листопада.

За даними одеського сайту «Думська», заставу за Труханова вирішив внести олігарх і представник «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

11 жовтня Вищий антикорупційний суд не став відправляти мера Одеси до СІЗО, як наполягали представники САП та НАБУ, та обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн. Прокурори ж вимагали відправити мера до СІЗО з можливістю виходу під заставу у 120 млн гривень.

Зазначимо, що справа НАБУ та САП стосується заволодіння земельними ділянками в Одесі. Слідство вважає, що в ній брав участь Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній.

«Схема» полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії «Будова». Труханова звинувачують в тому, що він зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

За результатами експертизи, упродовж 2016–2019 років громада міста через «схему» втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальну суму завданих збитків оцінили в 689 млн грн.

ВАКС обрав для мера Одеси заставу у розмірі 30 млн грн, бенефіціару компанії «Будова» Дмитру Дімарському – 59,4 млн грн, директором юридичного департаменту ОМР Інні Поповській – 26 млн грн, депутату Василю Шкрябаю – 8 млн грн та колишньому прокурору Одещини Олегу Жученку – 2,6 млн грн.