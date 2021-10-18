Mercedes-AMG One

Остаточно призначена дата виробництва Mercedes-AMG One. Після незліченних затримок гіперкар почне виходити з конвеєра в середині 2022 року.

Гіперкар, вперше представлений в 2017 році, побудований на базі гібридного силового агрегату домінуючого автомобіля Формули-1. У нього буде червона лінія 11000 об/хв і потужність, що перевищує 1000 к.с.

Навіть у 2017 році Mercedes знав, що у нього попереду мінімум 18 місяців розробки. Однак трохи більше року тому стало зрозуміло, що проект відстає від графіка на 9 місяців через невдачі в розробці. Хоча Mercedes встановив червону риску на 3000 оборотів в хвилину нижче, ніж в F1 для надійності, однією з найбільших проблем для інженерів виявилася недостатня продуктивність на низьких оборотах.