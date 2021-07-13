Mercedes-Maybach 6

Схоже Mercedes-Maybach 6 буде новим автомобілем для «Бетмена». Цей суперкар має характеристики наче з фантастичного фільму. Вражаючим технічним характеристикам відповідає також і агресивна зовнішність Mercedes’а.

Письменниця і ведуча Грейс Рендольф опублікувала у Twitter фото зі знімального майданчика нового фільму. Сивочолий Майкл Кітон, відомий, крім іншого, як актор, що зіграв головного героя у фільмі «Бетмен», був помічений поруч з купе-версією ефектного концепт-кара Mercedes-Maybach 6, представленого на Pebble Beach в 2016 році. На фотографіях можна побачити Рендольф, Кітона, дуже схожого на Брюса Уейна, і темно-синій (або чорний) Maybach Vision 6. Як не дивно, дуже довгий автомобіль ледь поміщається у кадрі.

Mercedes-Maybach 6 ідеально підходить на роль автомобіля «Бетмена»

Концепт має чотири компактних синхронних електродвигуни з постійними магнітами для повного приводу з батареєю, розташованою під кузовом. Система розвиває потужність 738 к.с., що досить для розгону до 100 км/год менш ніж за чотири секунди. Заявлений запас ходу становить більше 322 кілометрів.

Чи оцінять Роберта Паттінсона в ролі нового Бетмена, ще невідомо, але не підлягає сумніву те, що його Бетмобіль, натхненний маслкарами, виглядає приголомшливо. Схоже, і варіантів, кращих ніж Mercedes-Maybach 6, годі й шукати.