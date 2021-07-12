Mercedes-Benz GLC

Новий Mercedes-Benz GLC буде виконано у дусі часу. Топові версії втратять могутні двигуни конструкції V8. Їм на заміну прийдуть гібриди з рядними четвірками.

Незважаючи на те, що новий Mercedes-Benz GLC майже повністю замасковано камуфляжем, деякі подробиці все ж можна розгледіти. Принаймні про це свідчать шпигунські фото, оприлюднені в інтернеті.

Новинка може похвалитися досить динамічним, як для кроссоверу силуетом, зберігаючи при цьому традиційні класичні пропорції. Задні ліхтарі мають більш тонку конфігурацію, щоб замінити об’ємні деталі поточного GLC. Нові освітлювальні блоки надають шикарному кросоверу більш гладкий зовнішній вигляд, відповідно до 2022 C-класу.

Складається враження, що модель наступного покоління буде трохи більшою за свою попередницю і буде мати бічні дзеркала, розташовані нижче на дверях. Майже рівна лінія даху виявляє, що ми маємо справу із звичайним GLC замість версії «купе», і хоча задня опора залишається повністю прихованою, у нас складається враження, що чверть скла більше, ніж раніше.

Дверні ручки були зрушені нижче порівняно з поточним GLC, де вони розташовані трохи нижче лінії «пояса». В цілому, компактний кросовер виглядає більшим, і це повинно перетворитися на більш просторий інтер’єр, тим більше, що задні двері здаються довшими. Це, мабуть, знак, що колісна база була розтягнута, щоб відкрити додаткове місце для ніг для пасажирів, які сидять ззаду.

Новий Mercedes-Benz GLC виглядає майже готовим. Очевидно, скоро варто чекати офіційної прем'єри

Хоча шпигунські знімки інтер'єру в цій партії недоступні, логіка говорить нам, що GLC 2023 успадкує 11,9-дюймовий сенсорний екран від C-класу. Як повідомлялося раніше, седан та універсал можуть бути на деяких ринках з меншим 9,5-дюймовим екраном та окремими елементами керування кліматичними налаштуваннями, але ще належить з'ясувати, чи буде це та сама історія з еквівалентом кросовера.

Силові установки, очевидно, походитимуть з C-класу, що означає, що у модельному ряду двигунів будуть виключно чотири циліндри. Так, сюди входить AMG GLC 63, який змінить фантастичний V8 на 2,0-літровий двигун з електроприводом загальною потужністю понад 500 к.с.