Mercedes-Benz C-Клас

Новий С-Клас тепер можна замовити за ціною від 41 348 євро за седан Mercedes-Benz C 180 та 47 705 євро за Mercedes-Benz C 220 d в кузові універсал. Поява нового С-Класу в салонах офіційної дилерської мережі очікується вже цього місяця! Плагін-гібриди четвертого покоління з'являться незабаром після запуску моделі на ринку.

Новий C-Клас серед класичних представників модельного ряду Mercedes-Benz першим став на шлях повної електрифікації своєї лінійки – завдяки м'яким гібридам з 48-вольтовою технологією та інтегрованим стартер-генератором, а також плагін-гібридам. Серед його технічних особливостей такі опції, як фари головного освітлення Digital Light і функція підрулювання коліс заднього мосту.