В Україні стартували продажі нового Mercedes-Benz C-Клас
Новий Mercedes-Benz C-Клас став доступний одразу у двох типах кузовів: седан та універсал
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Новий С-Клас тепер можна замовити за ціною від 41 348 євро за седан Mercedes-Benz C 180 та 47 705 євро за Mercedes-Benz C 220 d в кузові універсал. Поява нового С-Класу в салонах офіційної дилерської мережі очікується вже цього місяця! Плагін-гібриди четвертого покоління з'являться незабаром після запуску моделі на ринку.
Новий C-Клас серед класичних представників модельного ряду Mercedes-Benz першим став на шлях повної електрифікації своєї лінійки – завдяки м'яким гібридам з 48-вольтовою технологією та інтегрованим стартер-генератором, а також плагін-гібридам. Серед його технічних особливостей такі опції, як фари головного освітлення Digital Light і функція підрулювання коліс заднього мосту.
У базову комплектацію нового С-Класу входить широкий перелік обладнання серед якого екстер’єр та інтер’єр у виконанні Avantgarde Line, світлодіодні фари High Performance, паркувальний пакет із камерою заднього виду, центральний дисплей із діагоналлю 11,9 дюйма (30,2 см), розширені функції мультимедійної системи MBUX (персональні профілі, точка доступу Wi-Fi та ін.), пакет комфортних сидінь, пакет дзеркал із функцією автоматичного затемнення та підсвічування простору навколо автомобіля з проекцією логотипу Mercedes-Benz, сканер відбитків пальців для доступу до керування системами автомобіля, автоматизована система кондиціонування повітря Thermatic, два додаткових USB-С роз’єми під переднім центральним підлокітником, пакет додаткового освітлення салону, компресор для підкачки шин Tirefit та багато іншого.
Навіть у кузові універсал Mercedes-Benz C-Клас виглядає дуже динамічно
Динамічні пропорції нового С-Класу підкреслюються спортивним дизайном капота з «силовими» ребрами та поєднанням коротких передніх звісів з довгою колісною базою. Попередня модель вже демонструвала великий крок вперед в плані якості виконання салону, а у новому С-Класі з ідеєю сучасної розкоші Mercedes-Benz прямує ще далі: його інтер’єр перейняв ключові особливості у нового S-Класу.