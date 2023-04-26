Як лідер вітчизняної торгівлі підтримує ЗСУ, рятівників і військово-цивільні адміністрації

Вже понад рік кожен із нас бореться із викликами повномасштабного вторгнення. Проте надія на Перемогу міцнішає, бо в українському суспільстві є чітке розуміння того, що це наша спільна справа та наша священна місія. Згідно з даними соціологічних досліджень сьогодні 95% українців впевнені у нашій Перемозі. Мільйони громадян попри власні фінансові труднощі та спад економіки загалом, постійно донатять на ЗСУ, збирають чималі кошти на сучасні дрони, автівки, тепловізори, передають нашим захисникам харчі тощо. Значно зросла роль у справі наближення нашої Перемоги і патріотичного та відповідального бізнесу.

Одним з наочних прикладів такого бізнесу є «АТБ». Багаторічний лідер вітчизняної галузі продуктового ритейлу з перших днів надає системну підтримку українським захисникам, рятувальникам, медикам, волонтерам, добровольчим формуванням, військово-цивільним адміністраціям (ВЦА), мешканцям деокупованих територій.

За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні загальна сума допомоги від «АТБ» уже перевищує 400 мільйонів гривень. Цей показник збільшується майже щодня.

Протягом лише березня поточного року знайома кожному з громадян торговельна мережа надала благодійну допомогу на суму 60 млн гривень.

Збройні сили України отримали 35 сучасних дронів і три потужні тягачі. Для Львівської ВЦА на ці кошти було закуплено десять пожежних машин зі спецобладнанням. Ще три аналогічні транспортні засоби особливого призначення відправили рятівникам МНС у Кропивницькому. Наближена до фронтової лінії Миколаївська військово-цивільна адміністрація отримала від «АТБ» одразу три десятки дронів широкого призначення.

Як бачимо, виділені лідером вітчизняної торгівлі кошти вже працюють, рятують, допомагають.

Нагадаймо, що навесні минулого року компанія ініціювала національний проєкт «Заряджаємо ЗСУ» – зібрала та передала на передову понад 300 тонн якісних харчів, найнеобхідніших товарів першої необхідності та медичних засобів.

Також мережа «АТБ-Маркет» долучилася до національної благодійної платформи «єДопомога», яка має на меті забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали чи змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з війною.

Навіть зазнавши чималих втрат потужностей, активів (зруйновані сотні магазинів, знищений мультитемпературний складський центр на Київщині, є серйозні логістичні зміни та ін.) та найціннішого капіталу — своїх працівників, «АТБ» продовжує активно працювати на зміцнення оборонного потенціалу країни та вітчизняної економіки. Протягом надскладного воєнного року компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів 20,44 млрд грн. податків і зборів. Це майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року.

Майже чотири тисячі працівників «АТБ» змінили звичну уніформу на військову, взялися до зброї та стали на захист країни.

Наприкінці зими цього року, до річниці повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю «АТБ» розпочала благодійний проєкт «Сертифікат для ЗСУ» та «Сертифікат для медичних закладів». Купуючи в магазинах найбільшої української мережі незламності ці сертифікати-наліпки, покупці фактично передають кошти для допомоги ЗСУ і медустановам. За даними компанії, станом на поточний час зібрано вже майже 28 млн гривень.

Окрім якісного провіанту, компанія системно допомагає Збройним силам України сучасним транспортом. «АТБ» уже передала на потреби армії близько 1000 автомобілів різного призначення. Це повнопривідні багатофункціональні пікапи, потужні всюдиходи з колісною формулою 6Х6 та 8Х8, штабні автомобілі, оперативно-піротехнічні машини, спеціальні фургончики газодимозахисної служби, пожежні автоцистерни, основна фронтова робоча сила — вантажні машини підвищеної прохідності тощо.

Як відповідальний та патріотичний бізнес «АТБ» продовжує підтримувати українських захисників і невтомно робитиме це аж до нашої Перемоги!