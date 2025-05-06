Мережа хоче популяризувати українську культуру за кордоном

Мережа «Пʼяна Вишня», яка входить до львівського холдингу емоцій «!Фест», відкриє свій перший заклад у Франції – в місті Бордо. Бар із фірмовою львівською вишнівкою запрацює 10 травня, повідомляє Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

Бар «П’яна вишня» працюватиме в центрі туристичного району Бордо за адресою 264 rue Saint Catherine. Нагадаємо, нові заклади за кордоном мережа відкриває за франшизою.

«Відкриття в Бордо – це не лише нова локація, а й крок до популяризації української культури за кордоном. Бордо, відоме винами та гастрономічною культурою, приваблює туристів із Великої Британії, США, Іспанії та інших країн. Місто славиться затишними барами й автентичними закладами, що ідеально відповідає концепції «Пʼяної Вишні», – кажуть в компанії.

Франція стане десятою країною, де працюватиме мережа «Пʼяна вишня». Нагадаємо, торік холдинг емоцій «!Фест» відкрив «П’яну вишню» в Лондоні, проте заклад пропрацював лише 2,5 місяці.

Перший заклад «П’яної вишні» відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Зараз мережа охоплює понад 60 закладів в Україні та за її межами, зокрема, у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Молдові.

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували львів’яни Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів.