Компанія зменшувала податкові зобов’язання

Мережа секонд-хендів EconomClass відшкодувала державі понад 51,5 млн грн несплачених податків на додану вартість. Податківці встановили, що компанія могла зменшувати податкові зобов’язання за допомогою підконтрольних ФОПів.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, у понеділок, 19 жовтня, схема діяла упродовж 2023–2025 років. Продаж одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали через фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Формально магазини та продажі належали окремим підприємцям. Водночас, за даними слідства, фактично торговими точками керували працівники мережі. Вони організовували роботу магазинів і контролювали рух грошей.

Таким чином компанія зменшувала обсяг операцій, з яких мала сплачувати ПДВ. За даними прокуратри, сума несплаченого податку перевищила 51,5 млн грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час досудового розслідування представники підприємства повністю відшкодували державі завдані збитки.