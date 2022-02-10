Мережа супермаркетів АТБ та кондитерська корпорація Roshen не продовжили контракт про співпрацю, який завершився наприкінці 2021 року, пише LIGA.net із посиланням на співрозмовника, знайомого із перебігом переговорів між АТБ і Roshen. Водночас сайт UBR.ua зазначає, що заміною продукції Roshen залишаться товари виробників АВК та Millenium.

За даними співрозмовника LIGA.net, рішення про припинення співпрації сторони ухвалили за взаємною згодою. Хто саме був ініціатором – невідомо. Наразі у супермаркетах цієї мережі продають залишки товарів Roshen. Водночас, АТБ і Roshen цієї ситуації журналістам ще не коментували.

Водночас сайт UBR.ua із посиланням на джерела у мережі АТБ пише, що такий договір минув ще 31 грудня 2021 року. Нові поставки в найближчий час не передбачені, а заміною продукції Roshen залишаться виробники АВК та Millenium. Крім того, співрозмовник сайту спростував якесь політичне підґрунтя у цій ситуації.

Зазначимо, що АТБ має 1316 крамниць у 24 областях України. Водночас мережа фірмових магазинів Roshen налічує 77 крамниць, розташованих у 11-ти українських містах.