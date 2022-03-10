У мережі аптек "Подорожник" чекають на студентів і фармацевтів-переселенців

Мережа аптек «Подорожник» терміново шукає фармацевтів, які могли б працювати у багатьох містах України, і просить зголоситися фармацевтів-переселенців, студентів. Працевлаштуватися можна за спрощеною процедурою.

«В аптеках немає кому працювати. Багато фармацевтів пішли на фронт, в тероборону, виїхали за кордон, перемістилися по країні. Тож нам терміново треба поповнити штат фармацевтів. Адже і товар є, і гроші є, а працювати немає кому», – каже Ольга Гречко, керівник служби зовнішніх комунікацій «Аптека Подорожник», «БАМ», «ОщадАптека».

МОЗ дозволило брати на роботу працівників за спрощеною процедурою. У мережі «Подорожник» сьогодні працює 1144 аптеки, але кадрів дуже бракує. У столиці стоять закриті аптеки з товаром, а ліків не вистачає як населенню, так і ЗСУ.

Якщо ви виявили бажання працювати і хочете уточнити деякі моменти, то зверніться:

1. Київ, Чернігів - Ксенія Бец - 067 317 07 66.

2. Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці - Тетяна Самойлюк - 067 357 79 86

3. Тернопіль, Рівне - Іванна Короць - 067 657 36 37

4. Запоріжжя - Юлія Рибалко - 099 914 76 38

5. Львів - Лілія Адлер - 067 696 38 15

6. Житомир, Вінниця - Наталія Паламарчук - 068 296 12 25

7. Кропивницький - Ірина Журенко - 099 711 60 59

8. Миколаїв, Одеса - Юлія Маркевич - 067 740 31 95

9. Харків, Суми - Юлія Логвінова - 098 167 63 66.