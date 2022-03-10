Мережі аптек «Подорожник» терміново потрібні фармацевти
Працювати можуть навіть студенти
Мережа аптек «Подорожник» терміново шукає фармацевтів, які могли б працювати у багатьох містах України, і просить зголоситися фармацевтів-переселенців, студентів. Працевлаштуватися можна за спрощеною процедурою.
«В аптеках немає кому працювати. Багато фармацевтів пішли на фронт, в тероборону, виїхали за кордон, перемістилися по країні. Тож нам терміново треба поповнити штат фармацевтів. Адже і товар є, і гроші є, а працювати немає кому», – каже Ольга Гречко, керівник служби зовнішніх комунікацій «Аптека Подорожник», «БАМ», «ОщадАптека».
МОЗ дозволило брати на роботу працівників за спрощеною процедурою. У мережі «Подорожник» сьогодні працює 1144 аптеки, але кадрів дуже бракує. У столиці стоять закриті аптеки з товаром, а ліків не вистачає як населенню, так і ЗСУ.
Якщо ви виявили бажання працювати і хочете уточнити деякі моменти, то зверніться:
1. Київ, Чернігів - Ксенія Бец - 067 317 07 66.
2. Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці - Тетяна Самойлюк - 067 357 79 86
3. Тернопіль, Рівне - Іванна Короць - 067 657 36 37
4. Запоріжжя - Юлія Рибалко - 099 914 76 38
5. Львів - Лілія Адлер - 067 696 38 15
6. Житомир, Вінниця - Наталія Паламарчук - 068 296 12 25
7. Кропивницький - Ірина Журенко - 099 711 60 59
8. Миколаїв, Одеса - Юлія Маркевич - 067 740 31 95
9. Харків, Суми - Юлія Логвінова - 098 167 63 66.