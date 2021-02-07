«Як думаєте, кого більше у Львові – дерев чи людей?».

Кавова гуща не шкодить ґрунту, рослинам і тваринам у парках

У польському Кракові, за прикладом Львова, вирішили посипати паркові доріжки під час ожеледиці кавовою гущею. Про це 6 лютого повідомили представники тамтешньої мерії, закликавши власників кав'ярень підтримати цей екологічний експеремент.

«Ми надихнулися прикладом зі Львова і також хочемо експериментально спробувати посипати стежки та алеї кавовою гущею в одному з парків Кракова», – йдеться у повідомленні від управління мерії Кракова, що опікується міськими парками.

В управлінні також просять зголошуватися власників кав’ярень, які готові долучитися до цього експерименту.

Того ж дня, коли опублікували оголошення, 6 лютого, Gazeta Wyborza написала, що вже є перша кав’ярня у Кракові, яка погодилася віддавати гущу з кави для боротьби з ожеледицею.

Нагадаємо, 1 лютого, у парку «700-річчя Львова» замість піскосуміші вперше використали для посипання доріжок кавову гущу. Ініціатори надихнулися досвідом скандинавських країн, де кавову гущу так інколи використовують. Ідея посипати доріжки кавою виникла у радниці міського голови Ірини Оршак. Кавова гуща не шкодить ґрунту, рослинам і тваринам у парках, а ще й є джерелом додаткових поживних речовин.