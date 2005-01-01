Мерія створила карту озеленення міста і запрошує до співпраці львів'ян

Кожен охочий може долучитися до озеленення свого району

Мешканців та підприємців Львова запрошують долучитись до озеленення міста. На сайті міської ради розмістили спеціальну карту, на якій відзначені місця і рослини, які можна висадити з дозволу райадміністрації.

Відповідні рекомендації розробили фахівці відділу екології та природних ресурсів ЛМР. На карті позначили місце висадки дерев і кущів, породу саджанця та його кількість, а також бажані характеристики рослин.

«Важлива функція рослин — очищення повітря від пилу, сажі, шкідливих газів. Деякі з цих речовин рослинні організми здатні знешкоджувати, переробляючи на нетоксичні сполуки. 72% завислих речовин повітря осідає на деревах, чагарниках та траві. Зелені насадження зменшують запиленість повітря у вегетаційний період на 42%, а у безлистий період — на 37%», ‒ пояснили у відділі екології.

Тому мешканців чи підприємців, які бажають покращити екологічний стан та озеленити місто, запрошують до співпраці. Будь-яку висадку дерев та кущів обов’язково треба погодити з районною адміністрацією.