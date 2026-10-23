Йдеться про трьох дітей, віком до 6 років

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради ухвалив рішення негайно відібрати трьох малолітніх дітей у матері та батьків (вони в дітей різні – ред.) через загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Як повідомили у пресслужбі мерії у п’ятницю, 23 жовтня, підставою для ухвалення рішення стало неналежне виконання батьківських обов’язків і перебування дітей у складних життєвих обставинах. Рішення підготували за клопотанням Служби у справах дітей.

«Йдеться про трьох дітей віком до 6 років. Зокрема немовля, народжене у березні 2026 року. Усіх трьох дітей мають тимчасово влаштувати до будинку милосердя “Добрий Самаритянин” у селі Велика Добронь Ужгородського району», – розповіли у міськраді.

Матері призупинять виплату державної допомоги при народженні дитини. Про ухвалене рішення повідомлять Мукачівську окружну прокуратуру.

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