Чоловік викрав автомат і поїхав маршруткою до родичів

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області 26 жовтня виніс вирок уродженцю села Нагуєвичі Петрові Коцопею за незаконне поводження зі зброєю. Чоловік викрав у військовослужбовця, з яким разом їхав у поїзді, автомат Калашникова та поїхав з ним до родичів, щоб похизуватися. Чоловікові присудили умовний термін покарання.

За матеріалами справи, інцидент трапився 9 грудня 2022 року у поїзді сполученням «Дніпро-Львів». Мешканець Дрогобиччини їхав у сусідніх купе з військовослужбовцем, який мав при собі автомат Калашникова. Чоловіки разом розпивали алкоголь. Після прибуття до Львова, коли військовий вийшов з купе, залишивши зброю, мешканець Дрогобиччини викрав автомат «АКС-74», пішов з ним на маршрутку та поїхав до своїх батьків.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що викрав автомат, щоб похизуватись.

Вивчивши обставини справи, суддя Олеся Нагірна визнала Петра Коцопея винним у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас обвинуваченого звільнили від основного покарання з іспитовим строком два роки. Автомат конфіскували в дохід держави.