Інцидент стався на вулиці Незалежності

На вул. Незалежності в Івано-Франківську 47-річна мешканка публічно підпалила прапор України. Їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, інцидент стався близько 15:20 у вівторок, 27 жовтня. Правоохоронців викликали очевидці події.

«Жінку доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Раніше вона не була судима, однак потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові правопорушення», – розповіли в поліції.

Франківку затримали. Фото поліції

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Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над державними символами). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або до 3 років пробаційного нагляду, або позбавленням волі на той самий строк.