Мешканці близько ста вулиць Львова залишились без води через аварію

У п’ятницю, 20 березня, через аварію на магістральному водогоні «Карачинів – Львів» припинено подачу води у Шевченківському та Залізничному районі Львова. Як повідомляє «Гаряча лінія міста», до 20:00 без води будуть будинки на близько ста вулицях міста.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал» з 10:00 у цих районах працюватимуть водовозки. Вони будуть розташовані на вул. Широкій, 68-68а, вул. Шевченка, 344-344а, перехрестя вул. Золотої та вул. Яцкова, на пл. Кропивницького.

ЛМКП «Львівводоканал» наголошує, що воду з водовозів перед вживанням необхідно прокип'ятити.

Згідно з переліком, який оприлюднила «Гаряча лінія міста», води не буде за такими адресами: вул. Бортнянського Д., вул. Братів Міхновських, вул. Вернигори, вул. Марка Вовчка, вул. генерала Юнаківа, вул. Головацького Я., вул. Голубовича С., вул. Гуні Д., вул. Гушалевича І., вул. Декарта Р., вул. Єрошенка В., вул. Залізнична., вул. Золота., вул. Квітки-Основ’яненка Г., вул. Клепарівська., вул. Кооперативна., вул. Магазинова., вул. Перова В., вул. Скляна, вул. Сосенка М., вул.Степанівни О., вул. Стороженка О., вул. Турянського О., вул. Хорватська, вул. Чоловського О., вул. Шевченка Т., вул. Щекавицька, вул. Ярослава Мудрого, вул. Ясна, вул. Яцкова М.

Низка будинків у мікрорайоні Рясне: вул. Агрусова, вул. Бажана М., вул. Біберовича І., вул. Брюховицька, вул. Вересая Остапа, вул. генерала Алмазова, вул. Дорогичинська, вул. Дубовицька, вул. Лугова, вул. Лукасевича І., вул. Лучкая М., вул. Любачівська, вул. Маршалківка, вул. Моха Р., вул. Нарбута Г., вул. Нестора Літописця, вул. Ожинова, вул. Парова, вул. Прилбицька, вул. Розсадна, вул. Ряснянська, вул. Смолича Ю., вул. Сотника Панаса, вул. Стельмаха М., вул. Трясила Т., вул. Хасевича Н., вул. Бічна Прилбицька, вул. Річицька.

Також водопостачання буде відсутнє за такими адресами: вул. Алмазна, вул. Блажкевич І., вул. Дучимінської О., вул. Заболотівська, вул. Загородня, вул. Каганця М., вул. Калнишевського П., вул. Кузнярівка, вул. Мацієвича Л., вул. Моторна, вул. Немирівська, вул. Озерна, вул. Олесницького Є., вул. Повітряна, вул. Пропелерна, вул. Роксоляни, вул. Суботівська, вул. Сяйво, вул. Чечета Г., вул. Широка, вул. Бандери С., вул. Гоголя М., вул. Городоцька, вул. Замкнена, вул. Кирилівська, вул. Левандівська, вул. Лепкого Б., вул. Луцького О., вул. Менцинського М., вул. Меретина Б., вул. Митрополита Ангеловича, вул. Огієнка І., вул. Сєченова І., вул. Татарбунарська, вул. Тобілевича І., вул. Фурманська, вул. Шептицьких, вул. Яворівська, вул. Невського О.