Мешканці міста Дубляни, яке тепер є частиною Львівської територіальної громади, можуть вже до кінця року безперебійно отримувати чисту питну воду. Про це під час робочого виїзду заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також додав, що там мають реконструювати школу, збудувати басейн і відремонтувати місцеву лікарню.

Віднедавна Дубляни є частиною Львівської територіальної громади, тому їх можуть приєднати до міського водоканалу. А це постійно чиста вода. Зробити це попередньому керівництву раніше не вдалося.

«Був Дублянською міською радою розіграний тендер, визначений переможець. Підрядник приступив до робіт, але виконав роботи тільки в межах того фінансування, яке було передбачене Дублянською міською радою в 2018-19 роках. Це 2,5 млн грн. Та цього недостатньо. Загальна вартість проекту згідно з тендером складала 18,5 млн грн», — каже директор міського департаменту інфраструктури Олександр Одинець.

Щоб почати ремонт водомереж Дублян, їх потрібно передати у власність «Львівводоканалу». Бо зараз водомережі у державній власності.

«Для того, щоб була львівська вода у Дублянах, треба добудувати ділянку магістрального водогону, приєднатися до магістрального водогону північного напрямку води, а це десь 3,5 км. І аж тоді та вода потрапить до водорозподільних систем Дублян», — пояснює директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович.

Крім цього, треба ще збудувати станцію знезараження води, а ще — оновити насосну станцію. Загалом проведення львівської води у Дубляни сягне близько 40 млн грн.

«Одна з головних проблем Дублян – питання водопостачання. Я собі поставив чітку мету, щоб цього року Дубляни мали якісну воду. Це пріоритетне питання», — наголосив Андрій Садовий.

А допоки місцеві мешканці у розпачі. Вранці п’ятниці, 7 травня, вони біля місцевого ЦНАПу очікували на міського голову Львова, щоб розповісти про проблеми містечка. Одна з них — погана якість води, яку часто подають з перебоями.

«Моя товаришка мені каже: "Як маю набирати води, вона дуже жовта?". Що то таке? І скільки ми не ходили, скільки не добивалися… Ми ходимо до колодязів до сусідів, щоб зробити собі доброї кави», — каже мешканка Дублян Ірина. «Перебої, прориви є з водою. Часті перебої. Вода навіть з ржавчиною буває», — додає мешканець Дублян Володимр.

Свого водоканалу у Дублянах немає. Водопостачання надає людям місцевий Львівський національний аграрний університет. У 1960-80 роках виш розбудовував інфраструктуру містечка: школу, садочок і будинки. Тоді і проклали мережі.

«Оновлювати треба всю трасу в Дублянах. Тому що є старі труби, їх треба міняти, дороги зривати. Треба капітально вкладати гроші. Слава Богу, даємо воду 24 години на добу. Вода є. Деколи є перебої. Стара траса ж, деколи щось рве», — пояснює начальник водозабірних та водоочисних споруд ЛНАУ Андрій Проць.

Також чиновники міської ради у Дублянах оглянули місцеву лікарню на вулиці Студентській, 7. У цій лікарні планують провести ремонт і закупити необхідне обладнання, зокрема рентген-апарат. Зараз там працюють 87 осіб. А капітальний ремонт приміщення, яке лікарня орендує у Львівського національного аграрного університету, востаннє робили понад 30 років тому. Косметичний ремонт роблять працівники лікарні власноруч.

Також у Дублянах мають облаштувати меморіальний комплекс із громадським простором на території школи і збудувати поблизу неї відкритий басейн на 25 м.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter