Мешканці Кам’янки-Бузької проголосували проти перейменування міста

За повернення історичної назви проголосувало втричі менше мешканців

Мешканці Кам’янки-Бузької не підтримали ідею повернення місту історичної назви. Про це 5 січня повідомила міська рада райцентру.

Громадське опитування щодо повернення місту історичної назви «Кам’янка-Струмилова» відбулось 24 грудня 2017 року, під час проведення виборів до Кам’янка-Бузької ОТГ. Проголосувало у ньому 3733 особи. За збереження назви «Кам’янка-Бузька» віддали свої голоси 2768 мешканців міста. За «Кам’янку-Струмилову» проголосувало лише 965 людей.

«Це означає, що перейменування міста поки що не на часі. Дякуємо кам’янчанам за активну громадську позицію, за те, що долучились до опитування та висловили свою думку», - йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, що місцеві депутати озвучили ідею повернути місту історичну назву ще у травні 2017 року.