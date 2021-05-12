У середу, 12 травня, десятки мешканців села Великі Передримихи та представників Жовківської громади пікетували будівлю Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, що на просп. В’ячеслава Чорновола, 4. Люди вимагають повернути у власність громади пасовище, яке геокадастр у грудні 2020 року передав у приватну власність. До сьогодні чиновники не виходили на зв’язок упродовж декількох тижнів, допоки не дізналися про протест, кажуть селяни.

Село Великі Передримихи розташоване за 12 км від Жовкви та майже за 25 км від Львова. Місцеві після зими почали виганяти худобу на пасовище, яке споконвіку було їхнім.

«Те пасовисько, то наших ще прадідів було. Хто тут тільки не був: і австріяки, і поляки, і татари певно перейшли. І те пасовисько завжди було. Ми тут виросли, ми тут женилися, тут маємо сім’ї, корови вирощуємо. То наш хліб», – розповідає Степан, мешканець с. Великі Передримихи.

Та в грудні 2020 року року громада села дізналася, що їхнє пасовище передали у приватну власність. А в документах ця ділянка — зоране поле.

«Є ще старенька карта з Австро-Угорщини, де є позначено, що там пасовисько. Так само і на карті роздержавлення 1991 року позначено, що це є пасовисько. Але якось так сталося дивним чином, що по картах 2018 року, які є в геокадастрі, ця земля вже рілля», — розповідає представник громади Юрій Білецький.

Справа в тім, що обласний геокадастр поділив пасовище на 9 ділянок і передав їх у приватну власність. Там кажуть, що мали на це право, бо ця земля була поза межами села.

«Нові власники для того, щоб максимально ускладнити процес боротьби громади за своє пасовище, ці 9 ділянок продали третій особі. А третя особа, щоб ускладнити процес, об'єднала ділянки в одну», — пояснює Богдан Юрдига, депутат Жовківської міської ради.

Тож тепер у документах це не пасовище, а 18 га зораної землі. Так цю ділянку позначило Державне підприємство «Центр земельного державного кадастру», яке проводило інвентаризацію земель, право розпоряджатися якими має геокадастр.

«Був офіційно оголошений тендер на проведення робіт по виготовленню документації з інвентаризації. І ця фірма, яка виграла, не має жодного відношення до нас. Конкретно це була фірма Державне підприємство «Центр земельного державного кадастру». Вона виготовляла цю документацію. Чи це перевіряли? Ну є висновки, є документи. Ну, перевірили-не перевірили», – пояснює позицію обласного управління Держгеокадастру заступник начальника Василь Собко.

Також Василь Собко на зустрічі з селянами запропонував вирішення проблеми. Мовляв, мешканцям села Великі Передримихи потрібно знайти іншу рівноцінну ділянку. А потім обмінятися з новим власником пасовища.

«Є кілька ділянок такого типу, є кілька ділянок, які можна обміняти. Але, на жаль, не було зв'язку з цим власником. Він був закордоном. Дотепер ніяких дій не вчинялося. Це викликало обурення. І ми бачимо, що люди більше не можуть терпіти», – каже Олег Вольський, міський голова Жовкви, до якої входить село Великі Передримихи.

Поки представники громади вирішують юридичні питання, селяни продовжують випасати своїх корів там, де і їхні предки. Якщо ж пасовище заберуть, то худоби доведеться позбутися, кажуть місцеві.

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