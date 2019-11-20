Мешканці Суховолі біля Львова хочуть в одну ОТГ, а сільський голова – в іншу

Знак на в'їзді до села Суховоля

Мешканці села Суховоля Городоцького району, де зареєстровано понад 4 тис. людей, обговорили на сході села можливість об’єднання з діючою Зимноводівською ОТГ чи майбутньою Городоцькою ОТГ. За результатами обговорення переважна більшість присутніх висловилися за входження їхнього села до Зимноводівської ОТГ. Водночас сільський голова Суховолі Андрій Торба залишається прихильником Городоцької ОТГ і вважає, що люди насправді нічого не розуміють.

Як розповів ZAXID.NET житель Суховолі Роман Дуда, схід села у п'ятницю, 15 листопада, ініціювала сільська рада, яка опублікувала відповідне оголошення на своїй сторінці у Facebook. Але при цьому на зібрання прийшло лише четверо із 20 депутатів сільської ради.

«На зібрання прийшла активна частина села. Обговорення тривало близько двох годин. Представників ні одної, ні другої ОТГ не було, оскільки це мало бути рішення села. Перед тим керівництво Зимноводівської ОТГ та Городка мало зустріч з депутатами та сільським головою Суховолі. Наші депутати мали нам донести інформацію, але ніхто нічого не доносив. Відповідно, люди трошки були без інформації. Але все відбулося демократично. Вислухали одних представників села, які були за Городоцьку ОТГ, вислухали інших, які були за Зимноводівську ОТГ, і в результаті проголосували за Зимноводівську ОТГ», – розповів Роман Дуда.

За підсумками голосування, 106 присутніх на сході села підтримали приєднання до Зимноводівської ОТГ, семеро – до Городоцької, ще троє – утрималися.

Сільський голова Суховолі Андрій Торба у коментарі ZAXID.NET повідомив, що і після сходу села він залишається прихильником приєднання Суховолі до майбутньої Городоцької ОТГ, бо «не бачить у Зимній Воді розвитку громади Суховолі так, як в Городоцькій ОТГ».

«Я би не хотів зараз змінювати свою думку після сходу села. Тому що на сході села не було нічого розумного сказано. Тому що люди виступали, а вони не мають жодного поняття, що таке ОТГ і яка доля нашого села у тій чи іншій ОТГ. Моя думка думка – однозначно [приєднуватись] до Городка», – повідомив Андрій Торба.

З його слів, рішення про входження до тої чи іншої громади прийматимуть депутати сільської ради. «Але я депутатів також не змушу голосувати так, як народ говорить, тому що це є історичний момент і десь воно буде в історії, тому що кожна людина потім буде бачити, як село буде розвиватися», – додав сільський голова.

«У нас людей цікавить тільки, де ближче буде довідку взяти. А все решту людей не цікавить. Мене зібрав страшний страх, бо я не можу зрозуміти людської логіки, як можна міняти розвиток громади в цілому на якусь довідку», – бідкається Андрій Торба.

Варто зазначити, що Суховоля розташована впритул до Зимної Води, тоді як до Городка понад 15 км.

Коли відбудеться сесія Суховільської сільської ради наразі не відомо. У селі 20 депутатів, які й вирішуватимуть долю села.

Зазначимо, відповідно до нового проекту перспективного плану утворення об’єднаних громад, який розробила міжвідомча робоча група при Львівській ОДА і яку погодило міністерство розвитку громад і територій, село Суховоля має увійти у Зимноводівську ОТГ. Хоча попереднім варіантом перспективного плану передбачалося, що Суховоля буде у складі Городоцької ОТГ.