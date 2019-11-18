Сокільники погрожують заблокувати роботу львівського аеропорту

Мешканці трьох приміських сіл домагаються дозволу на створення окремої ОТГ

СуспільствоНаталія Шутка, 18 листопада1746015

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Сокільники погрожують заблокувати роботу львівського аеропорту
фото ZAXID.NET
Пікет під ЛОДА з вимогою дозволити утворити Сокільницьку ОТГ

У понеділок, 18 листопада, близько 150 мешканців сіл Сокільники, Басівка та Годовиця Пустомитівського району пікетували Львівську ОДА з вимогою дозволити утворити Сокільницьку ОТГ, яка не передбачена перспективним планом утворення об’єднаних громад області.

За два дні до пікету «Страйковий комітет Сокільницької громади» поширив у Facebook заяву, у якій погрожує блокувати ключові автошляхи через Сокільники, створити «нельотні» умови для львівського аеропорту і навіть зупинити роботу насосної станції, яка постачає воду Львову, якщо ЛОДА не дасть дозволу на утворення окремої Сокільницької ОТГ.

Мешканці прийшли під ЛОДА з плакатами із написами: «Ні примусовій централізації!», «Наше право вільного вибору ОТГ закріплено Конституцією», «Сокільницька ОТГ – так!». Протестувальники виступали проти «примусового приєднання» до Львова та вимагали скоригувати перспективний план утворення громад та внести у нього Сокільницьку ОТГ. Акцію підтримали сільський голова Сокільник Тарас Сулимко, голова Годовицько-Басівської сільської ради Василь Хмиз і голова «Страйкового комітету Сокільницької громади» Богдан Крук, від імені якого напередодні поширили прес-реліз з погрозами радикальних дій у разі, якщо влада не дослухається до їх вимог.

«Водночас інформуємо, що у випадку подальшого ігнорування законних прав об'єднаної громади сіл Сокільники, Басівки та Годовиці – громади готові блокувати не лише ключові автошляхи, які проходять через Сокільники, а й створити «нельотні» умови для Львівського аеропорту імені Данила Галицького, що також частково знаходиться на території села Сокільники, а також будемо змушені розглянути можливість припинення роботи насосної станції, яка знаходиться на території села Сокільники і постачає воду Львову», – йдеться у прес-релізі, опублікованому, зокрема, і на офіційному сайті Сокільницької сільради.

ZAXID.NET запитав у присутніх на пікеті сільських голів, чи підтримують вони такі методи протестів.

«Я підтримую усі методи, які є законні. Якщо в Конституції написано, що кожна людина має право на протест – значить має. Вважаю, що незаконно – це створення такого перспектвиного плану, коли до нас не прислухаються», – сказав сільський голова Сокільників Тарас Сулимко.

Голова Годовицько-Басівської сільської ради Василь Хмиз відповів: «Я підтримаю усякі заходи, які будуть робити, але це не правильно. Правильно є подати правильні документи і змусити чиновника, щоб він підписав».

Перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський, який вийшов до учасників пікету, повідомив, що документи від сільських рад Сокільників, Басівки та Годовиці перебувають на розгляді у облдержадміністрації. У середу, 20 листопада, буде крайній термін, коли має бути надано висновок про відповідність чи невідповідність утворення такої громади Конституції та законам.

Зазначимо, відповідно до перспективного плану, який розробила міжвідомча робоча група при ЛОДА і який погодило міністерство розвитку громад та територій, село Сокільники має увійти у майбутню Львівську ОТГ, а села Басівка та Годовиця - у Пустомитівську ОТГ.

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