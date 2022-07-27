51-річного чоловіка зі Стрийського району засудили на 15 років позбавлення волі за систематичне насильство в сім’ї та сексуальне насильство щодо дитини. Прокурори домоглися максимально строгого покарання, передбаченого відповідними статтями Кримінального кодексу.

«З червня 2019 по серпень 2020 року засуджений регулярно спричиняв безпричинні конфлікти із дружиною та тестем, під час яких ображав потерпілих, погрожував їм фізичною розправою, принижував людську честь та гідність, завдав систематичні фізичні та психологічні страждання. Окрім цього, засуджений у період з листопада 2019 по червень 2020 року, погрожуючи фізичною розправою, неодноразового вчиняв дії сексуального насильства», – повідомила 27 липня Львівська обласна прокуратура.

Як дізнався ZAXID.NET, засуджений 51-річний чоловік – мешканець с. Поляна Стрийського району. Він примушував 11-річного племінника до статевих зносин зі своєю дружиною.

Під час судового розгляду підсудний не визнав своєї вини. Миколаївський районний суд 25 липня визнав його винним у вчиненні домашнього насильства щодо своєї дружини та тестя (ст. 126-1 КК України) та сексуальному насильстві щодо дружини та малолітнього племінника (ч. 2, 4, 6 ст. 153 КК України). Його засудили до 15 років позбавлення волі.