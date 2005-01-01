Мешканцям Кривчиць та Знесіння презентували концепцію майбутнього сміттєпереробного комплексу

Для місцевої громади провели презентацію щодо стратегії поводження з ТПВ у Львові та будівництва сміттєпереробного комплексу

У неділю, 25 березня, відбулася зустріч із мешканцями мікрорайону Кривчиці та Знесіння, під час якої директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря провів презентацію технології переробного комплексу для Львова, а також Комплексної стратегії поводження з твердими побутовими відходами.

Мешканцям детально розповіли про концепцію і технологію, а також пропоноване місце розташування майбутнього переробного комплексу. Також була презентована «Комплексна стратегія вирішення питання ТПВ у Львові» і процедура, передбачена законодавством, для проектування та погодження такого комплексу, повідомила прес-служба Львівської міськради.

«Вислухали думки та побажання громади. Дуже велика кількість запитань була в цілому по інфраструктурі району Кривчиці та Знесіння. Загалом розмова була конструктивною», – зазначив Вадим Ноздря.

За інформацією директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірини Маруняк, мешканців Кривчиць та Знесіння хвилює стан доріг, можливість збільшення кількості автобусів на діючих маршрутах, каналізування вулиць.

Окрім питань поводження з ТПВ обговорювали стан доріг, транспортного сполучення та каналізування вулиць

«Було багато запитань від мешканців щодо каналізування вулиць. Ми по цьому мікрорайону маємо три проекти з каналізування – вул. Тарасівська, Подолинського, Тракт Глинянський та багато суміжних вулиць. Загальна вартість проекту – 47 млн грн. Цього року маємо закладені кошти в сумі 14,5 млн грн. У червні плануємо розпочати роботи з вул. Лодія, далі – вул. Наступальна, Кравса та інші. Також є проект щодо каналізування вулиць Старознесенська і Марунька. Ці роботи плануємо виконати до кінця 2018 року. Маємо на це 4 млн грн. Також виготовляється проектно-кошторисна документація на каналізування вул. Міжгірна, Дорога Кривчицька. Виготовляємо ПКД, проводимо експертизу і розпочинаємо роботи. На це в бюджеті є 1,5 млн грн», – поінформувала Ірина Маруняк.

Також, за її словами, мешканці просили встановити світлофор на вул. Богданівській біля магазину, і цю пропозицію опрацьовуватимуть. Щодо збільшення кількості автобусів на маршрутах, представники міської влади пообіцяли провести зустріч з цього приводу із перевізником. Тим часом асфальтування доріг планують виконувати з настанням хороших погодних умов, а на окремих вулицях – після заміни мереж та каналізування вулиць.

«Також була озвучена пропозиція щодо каналізування та ремонту спортивного залу в школі №71. Департамент гуманітарної політики це питання опрацьовує», – додала Ірина Маруняк.

Як писав ZAXID.NET, проектну документацію для будівництва механіко-біологічного комплексу з переробки та перевантаження сміття для ЛКП «Зелене місто» розробляє ТзОВ «Інститут проектування «Комфортбуд».

Будівництво сміттєпереробного комплексу планують розпочати у 2018 році. Тривалість його будівництва становитиме приблизно два роки.