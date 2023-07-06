додаток Threads базується на соцмережі Instagram від корпорації Meta

Корпорація Meta Platforms Марка Цукерберга, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram і месенджером WhatsApp офіційно представила додаток мікроблогів Threads, який називають прямим конкурентом соцмережі Twitter Ілона Маска, що наразі переживає труднощі, пише Bloomberg. За перші години додаток завантажили понад 5 млн разів.

Додаток зібрав 10 млн реєстрацій за перші сім годин, повідомив Цукерберг у своєму обліковому записі Threads. Однак це ще дуже далеко від понад 300 млн користувачів Twitter, зазначає Bloomberg.

«Повинен бути додаток для публічних розмов із понад 1 мільярдом людей», – сказав виконавчий директор Meta у публікації на Threads. «Twitter мав можливість, але не скористався цим. Сподіваюся, ми це зробимо», – написав він.

Threads доступний для завантаження у понад 100 країнах, зокрема, в Україні (Google Play, App Store). Користувачі з країн ЄС поки що не зможуть його завантажити через проблеми з регулюванням.

Нова соцмережа функціонуватиме аналогічно до Twitter. Користувачам не потрібно створювати спільноту з нуля, Threads допоможе перенести підписників із Instagram. В описі програми йдеться про те, що Threads стане місцем, де люди збираються, щоб обговорити всі питання, що їх хвилюють. Майбутні користувачі зможуть взаємодіяти з персонами та однодумцями, які їх цікавлять, а також ділитися власними ідеями, думками й творчістю. В корпорації наголошували, що створили додаток для текстів на прохання користувачів Instagram.

Соцмережі Instagram та Facebook, які належать корпорації Meta, мають довгу – і успішну – історію копіювання продуктів від інтернет-конкурентів-початківців. Наприклад, функція компанії Reels була копією вірусного відеозастосунку TikTok, а публікації Stories, які зникають, з’явилися після розвитку Snapchat.

Також Bloomberg зазначає, що Meta в минулому опосередковано змагалася за увагу користувачів із Twitter, залучаючи видавців новин, політиків та інших високопоставлених людей віддавати перевагу публікаціям у її соцмережах.