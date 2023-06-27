12 червня мережу сколихнула поява нової української гри у нестандартному сетингу – львівська студія Hologryph презентувала трейлер багатокористувацького шутера Sand про Австро-Угорщину та галичан у її складі, які підкорюють космос. ZAXID.NET поспілкувався з творцями Sand про розробку, деталі майбутнього проекту та історію студії, яка вже відзначилася цікавими іграми.

Що відомо про студію Hologryph

Молоді українські розробники об'єдналися у 2016 році – восени студія відзначатиме свій сьомий день народження. Засновники Hologryph спочатку працювали на базі компанії, яка розробляла прототипи ігор, а після її закриття сформували власну студію. Кістяком львівської ігрової компанії стали Максим Храпай та Сергій Гринець, а також Андрій Москаль та Євген Драньов, які ризикнули продовжити діяльність Hologryph після великої кількості відмов від ігрових видавців.

Сергій Гринець, Максим Храпай та Юстина Добуш / Фото ZAXID.NET

«Я вже підняв руку реєструватись на фріланс-біржі, але з нами зв’язався один видавець, який нам відмовив, і сказав, що шукає візуальний стиль для своєї гри – то була студія з Рівного Pinokl, а гра була Party Hard. І вони запропонували зробити нам Party Hard 2», – розповів ZAXID.NET голова студії Максим Храпай.

Зазначимо Party Hard 2 – відеогра у жанрі тактичної стратегії у реальному часі, яка вийшла у 2018 році. Гра стала першим проектом для Hologryph та дала поштовх для подальшого розвитку студії.

Восени 2016 року співзасновники студії познайомилися з американським видавцем tinyBuild, який врешті-решт запропонував працювати над спін-оффом відомого горору Hello Neighbor – Secret Neighbor.

«Ми познайомились із tinyBuild, коли ми шукали видавця, ще дуже давно. І власне, восени 2016 року на DevGAMM у Мінську вони були останніми, хто нам відмовив, тоді ми були в паніці. Але потім все добре склалось, і з того часу ми співпрацюємо з ними», – поділився Максим Храпай.

Secret Neighbor вийшла у 2019 році, має високий рейтинг та потужну фанатську базу у світі. За словами розробників, нещодавно вийшло одне з найбільших оновлень для Secret Neighbor за останні роки.

tinyBuild була пов'язана із російськими інді-розробниками, яких видавала до повномасштабного вторгнення Росії до України. Проте у Hologryph заявили, що видавець викупив російську компанію DynamicPixels, яка створювала Hello Neighbor у 2020 році, не співпрацює та не платить податки до країни-агресорки.

«tinyBuild певний час була орієнтована на інді-компанії з пострадянського простору. То і нас стосується, і когось там з Білорусі, з Росії вони співпрацювали. Але оцей період вони вже пройшли. Наслідки ми зараз бачимо», – повідомив Максим Храпай.

За його словами, Hologryph впевнені у позиції голови tinyBuild Алекса Нічипорчика. Голова компанії є латвійцем, який має родину в Україні. Крім того, видавець допомагав евакуйовувати розробників та їхні родини на початку повномасштабного вторгнення.

Голова tinyBuild Алекс Нічипорчик

«Ми знаємо його позицію – він публічно робив заяви про вторгнення Росії. Ми впевнені були в допомозі цього видавця», – підкреслили у Hologryph.

Сам Алекс Нічипорчик активно розповідає про діяльність львівської студії у Twitter. В одному з останніх дописів голова tinyBuild різко засудив агресію Росії. «Щоб уникнути будь-яких сумнівів, ми засуджуємо Росію за її неспровоковане та огидне вторгнення в Україну», – заявив він.

Наразі студія розташована у центрі Львова, поблизу готелю «Жорж». Розробники показали ZAXID.NET офіс у відреставрованій будівлі на вул. Руданського.

«Раніше ми були навпроти, в офісному приміщенні, де ми знімали кімнатку. Дивилися, як чотири роки тому реставрували дах, і такі: "О, може, колись…" І чотири роки потому ми – перші орендарі», – розповів Максим Храпай.

За словами голови студії, офіс повністю покриває потреби команди та допомагає надихнутися архітектурними рішеннями у створенні нового проекту.

Початок розробки Sand

Після релізу Secret Neighbor у 2019 році студія запропонувала tinyBuild створити оригінальну гру за своєю власною історією. Початково Hologryph планувала зробити відеогру у британському сетингу з характерним англійським гумором. Проте концепт відкинули, зробивши ставку на історію ближчої до України Австро-Угорщини 1910-х років, та на історію тогочасної України. Відтак почалась розробка Sand.

«Треба прийти до висновку, що нам це звично і зрозуміло, а іншим людям у світі це прикольно, це якась екзотика, щось таке. І нам так легше, і просто хочеться показати щось таке, власну культуру. І нам дуже подобається цей період – Австро-Угорщина, декілька років до початку Першої Світової війни. І тут просто всюди у Львові це – культура, архітектура та історія. Тому ми вирішили, що будемо в цю сторону робити», – зазначив гейм-директор Sand Сергій Гринець.

У 2019 році tinyBuild інвестували у Hologryph 3 млн доларів. Фактично, видавець дав добро на розробку нової гри та розширення студії. Оскільки студія має доволі обмежену кількість співробітників, перед нею постало багато викликів під час розробки. Зокрема – створення унікальних машин, які назвали трамплерами.

«Вони складні, вони складаються з багатьох шматків, їх можна проектувати самому, в них можна всередині ходити, вони все ще мають переміщатися по світу. Це все ще багатокористувацька гра, і там має бути доволі багато гравців на сервері, щоб це працювало так, як ми хочемо. І плюс – відкритий світ», – розповів Сергій Гринець.

Відповідаючи на питання ZAXID.NET, чи надихалися розробники у створенні трамплерів машинами із «Зоряних війн», гейм-директор Sand заявив, що концепт таких транспортних засобів унікальний. «Великих крокуючих машин у реальному світі нема, люди не знають, як вони себе поводять, тому вони можуть поводити себе як завгодно. І тому ми вибрали їх. Плюс вони круто виглядають», – зазначив він.

У 2022 році до команди Hologryph долучилася наративна дизайнерка Юстина Добуш, яка раніше працювала літературною критикинею. Спільно з Максимом Храпаєм вона розробляє світ гри та працює над деталями, які можуть зацікавити гравців.

Цікавинки у Sand – що студія планує реалізувати

Наразі гра на стадії препродакшена, тобто на стадії, коли ще не вирішено багато технічних та художніх питань, які впливають на ігровий процес та візуальний стиль. Розробники активно працюють над візуальною, технічною, музичною та наративною складовою, щоб представити нові матеріали гравцям наступного року.

Події Sand розгортатимуться на планеті Софія, яку колонізувала Австро-Угорщина. Раніше планета була океанічною, проте водойми висохли, а світ загинув. Гра матиме великий відкритий пустельний світ, згенерований процедурно. Острови, до яких матимуть подорожувати гравці, розробники створюють власноруч, аби користувачі Sand не занудьгували у пустелі.

«Ми хочемо, щоб у гравців було відчуття, що вони першовідкривачі. От ви туди з командою приїхали, і такі: "От тут точно ще нікого не було". Щоб ви відкривали цікаве, бо це мертвий світ, і там ніхто не живе. Це не постапокаліптичний світ, де їздять банди, Шалений Макс, Бензоград, Патронівськ, і так далі», – заявив Сергій Гринець.

Історія світу буде подаватися гравцям через записки та інші засоби, за допомогою яких герої зможуть скласти повну картину життя та загибелі Софії. За словами Юстини Добуш, команда Sand хоче розповісти безпосередньо альтернативну історію, яка могла б розгорнутися, якби Австро-Угорщина початку XX століття змогла колонізувати космос.

«Ми шукаємо ідеальний баланс, щоб наповнити цей світ другим шаром, в якому буде дуже багато цікавих історій і постатей. Бо ми дуже хочемо дати певні відсилки і "великодки", через які гравець, якщо йому буде цікаво, зможе досліджувати і нашу історію, й історію Австро-Угорщини, і загалом центральноєвропейську культуру кінця ХІХ – початку XX століття», – зазначила наративна дизайнерка проекту.

У грі розробники планують відтворити архітектурні стилі ар-нуво та львівської сецесії. Автори Sand пообіцяли помпезні будівлі та візуальний тріумф імперії, яка підкорила космос.

«Не треба від нас очікувати, що в нас буде на якомусь острові Львів. В нас будуть відсилки до нього, але в нас не буде тієї ж архітектури. Нам просто в принципі треба було уявити, як Австро-Угорщина колонізує певну планету, яка має зовсім інший клімат, як би вони під це підбудовували свою архітектуру. Австро-Угорщина – це континентальний стиль, а в нас там острови, океан», – заявила Юстина Добуш.

Зазначимо, гра не є сюжетною, а багатокористувацькою – в ній команди гравців подорожуватимуть світом та змагатимуться з іншими, отримуючи в нагороду нове приладдя для трамплерів, зброю та історії зі світу. Загалом автори Sand планують зробити до шести гравців у команді.

Галицький колорит – мем для українців, візитівка для вестернів

Основною «фішкою» гри Sand є оригінальний сетинг та галицький колорит початку ХХ століття. Після релізу трейлеру гри в українській спільноті почали продукуватися меми про «святу Галичину», «каплички» та загальні стереотипи, пов'язані з сучасним Заходом України. Водночас у світі гра викликала зацікавлення аудиторії не через галицький колорит.

«Реакція, яка йшла після анонсу – можна подивитися, як вона відрізняється в нас та в Європі чи Америці. В нас – жарти про каплички, прости Господи, "галичани в космосі". Смішно, окей. А от американську аудиторію, наприклад, зацікавило – вони жартували про Енакіна Скайвокера, вони жартували про "Дикий, дикий Захід", "Гострі Картузи". Вони жартували про "Ходячих мерців", про "Замок Гаула". Їх щось зачіпає. Ми від цього будемо відштовхуватись», – повідомив голова студії.

У Hologryph сподіваються додати до світу NPC – неігрових персонажів, з якими можна буде взаємодіяти протягом подорожі. Водночас розробники заявили, що не хочуть поширювати стереотипи про галичан, зокрема тому, що це альтернативна історія та минуле століття.

«Треба розуміти, що те, що ми уявляємо про галицький вайб, особливо львівський – це вайб, який почався приблизно з 1920-х років, натомість персонажі нашої гри – це не персонажі творів Юрка Винничука, а скоріш етнографічних записок Мазоха. Ми дуже хочемо, щоб у Sand не було найочевидніших стереотипів – незалежно від того, чи йдеться про галичан, чи про когось іншого. Ми будемо намагатися, щоби там було і без сексизму, і без примітивізму та меншовартості. Тому ми намагаємося робити це дуже виважено, не перетворюючи галичан на мем», – зазначила Юстина Добуш.

За словами команди Hologryph, гра насамперед орієнтується на західний світ, а не на Україну. Це зумовлено більшим ігровим ринком, та фінансовими перспективами студії після релізу Sand. За даними, приблизна кількість користувачів з України в їхніх проектах складає 1,5% від усіх гравців. «Важливо те, що нам в цікавий та ненав’язливий спосіб треба розповісти про різні аспекти нашої історії та культури гравцям, які попередньо можуть взагалі нічого не знати про Австро-Угорщину, Галичину та українців загалом», – заявили розробники.

Голова студії Максим Храпай / Фото ZAXID.NET

Юстина Добуш зазначила, що студія не хоче підтримувати пропаганду протиставлення українців, яку розв'язала Росія. Згадуючи нещодавні дискусії у соцмережах щодо нібито зверхності галичан, наративна дизайнерка підкреслила, що Sand орієнтований на цікаву оповідь та альтернативну історію, в якій не буде когось кращого за інших.

«Ми насамперед говоримо про Австро-Угорщину, яка вийшла в космос, і яка використовувала робочу силу галичан та обіцяла їм там певні землі. Тут не йдеться про якісь там протиставлення. Ми не робимо гру про галичан, які кращі за когось іншого – ми робимо гру про певний історичний період, про певні терени і про певну імперію. Ну і ще, ми розказуємо про ту частину історії, де нема потреби хоч якось згадувати існування Росії», – заявила вона.

Наративна дизайнерка Hologryph проти стереотипів у грі / Фото ZAXID.NET

Розробка під обстрілами – як студія впоралась із початком повномасштабної війни

Студія почала перебиратися до Львова з інших міст України перед початком повномасштабної агресії Росії. 12 лютого на тлі світової напруженості видавець запропонував Hologryph переїхати на Захід, аби вберегти людей.

«У нас просто і в Харкові є люди, і в Запоріжжі, і в Києві. У Вінниці окремі люди, в Чернігові. Ми перевезли всіх до Львова, тиждень побули, було б краще, якби було два тижні, тому що тиждень ми сиділи тут. І потім деякі люди сказали: "Ну, 16 лютого пройшло, нічого не буде", і вони поїхали. І потім ми всіх їх перевезли знову», – розповів Сергій Гринець.

Гейм-директор Sand Сергій Гринець / Фото ZAXID.NET

На початку повномасштабної війни Hologryph у Львові знімав квартиру, через яку пройшло приблизно 50 людей і зо два десятки котів. Співробітники компанії евакуйовувалися з міст України до Львова та Європи. За словами Максима Храпая, перші тижні після оголошення війни команда займалась волонтерством. «Ми почали потроху повертатись до роботи, просто щоб трохи мозок перемкнути від новин. Бо працювати, і робити українську культуру чимось, за що вартує битись – це те, що ми можемо робити», – зазначили у студії.

Створення трейлеру для Sand припало на блекаут внаслідок масштабних обстрілів Києва та інших міст України у жовтні 2022 року. Для продовження роботи команда закупила Starlink та генератор у львівський офіс. Під час обстрілів виходили й оновлення для гри Secret Neighbor.

«Мені смішно читати оці коментарі на YouTube, коли там, здебільшого іноземці домахуються, а чому на початку трейлеру "Proudly made in Ukraine". Мало хто розуміє, що ми цей трейлер робили восени і на початку зими, коли у Львові та Києві було дуже багато прильотів», – розповіла Юстина Добуш.

Коли і де можна буде пограти у Sand

Дата релізу гри невідома, проте очікувати її у 2023 році не варто. За словами розробників гри, побачити нові матеріали по Sand можна буде побачити вже взимку. Водночас у Hologryph підкреслили, що новий контент для гравців може сповільнити сам процес розробки гри, тому тішити українців та світ часто творці не зможуть.

«Я думаю, що ми будемо робити якісь статті про те, що ми хочемо розповідати, бо, вочевидь, на капличках ми не зупинимось. Ми – це значно більше, аніж каплички», – зазначили у студії.

Розробники планують випустити Sand на ПК у Steam та ігрових консолях Xbox Series X/S і Playstation 5. На консолях старих поколінь, а також Nintendo на гру очікувати не варто.