Події відбуваються в альтернативній реальності у 1910 році на закинутій планеті Софія після катаклізму

Львівська студія Hologryph показала трейлер відеогри SAND, персонажами якої є галичани часів Австро-Угорської імперії. Події відбуваються в альтернативній реальності у 1910 році на закинутій планеті Софія після катаклізму, що знищив життя на ній. Важливо, що трейлер – українською мовою.

SAND – багатокористувацький шутер, у якому гравці мандрують світом на Трамплерах – машинах, які є для них і домом, і транспортом. Можна буде грати соло або об’єднуватися в команди до п’яти людей і разом «прокачувати» свій трамплер.

«Ще до того, як фактично з’явилася можливість самим обирати, який продукт робити, ми вже знали, що хочемо місцем дії зробити Австро-Угорщину. З багатьох причин: це погано висвітлений період в іграх; це наша історія, досліджуючи яку, ми знаходимо дуже багато цікавинок для сюжету і світу нашої гри. І це період становлення української нації, який ставив ті самі питання, що і час сьогоднішній. Коли ми три роки тому починали продумувати це все, то не могли уявити наскільки гостро повернеться наша стара проблема «Імперія не хоче відпускати Українців», – розповів Суспільному керівник студії Hologryph Максим Храпай.

Події гри відбуваються в альтернативній версії 1910 року, у якій людство, використовуючи стімпанк-технології, вийшло у космос і почало освоювати інші планети. На початку колонізації Кайзер пообіцяв галичанам різноманітні преференції та великий шматок планети Софія, тож українці радо взялися за справу. Через екологічну катастрофу моря та океани Софії перетворилися на пустелю і тепер найбільш відчайдушні пройдисвіти перетинають їх на величезних парових крокоходах – трамплерах.

Як виглядатиме гра (зображення з сайту Na chasi)

Наразі гра на ранній стадії розробки, дати релізу поки нема, але вже є сторінка Steam, тож гру можна додавати до Списку бажаного. Реліз відбудеться на ПК та консолях PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

Львівська студія Hologryph заснована у 2016 році, а з листопада 2020 року входить в склад tinyBuild. Hologryph вже має один вдалий проєкт, що вийшов у 2019 році на Windows ПК та Xbox One – соціальний багатокористувацький горор Secret Neighbor.

Видавець гри – американська компанія tinyBuild, один із засновників якої – Алекс Нічипорчик. В спільноті розробників ходять чутки, що компанія пов’язана з Росією, зокрема через те, що видає ігри російських розробників, а Алекс Нічипорчик був активно присутній в російському медіапросторі. Утім сам засновник каже, що він латвієць, а його родичі у 2014 році виїхали з Донеччини в Київ. Також він розповідав, що допомагав розробникам виїжджати з Росії з початком повномасштабного вторгнення в Україну.